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债券 | 2011年 9月 8日 星期四 18:59 BJT

〔伦敦美债〕公债价格小升,关注贝南克和奥巴马讲话

路透伦敦9月8日电---美国公债价格周四在欧洲市场小升,但交易活动受限,因投资者静候接下来美国联邦储备理事会(FED)主席贝南克讲话及美国总统奥巴马将公布创造就业计划等一系列事件.

在欧洲央行和英国央行会议前,美国公债亦从德国公债走坚及英国公债上涨中获得指引.

交易商预计奥巴马和贝南克讲话前,指标10年期公债收益率US10YT=RR将徘徊在2%左右.

10年期美国公债US10YT=RR价格上涨7/32,收益率报2.02%,较周三美国尾盘下跌2.4个基点.周二收益率低见1.908%,为至少60年来最低.

贝南克将就美国经济前景发表演讲,任何有关可能实施卖短债买长债操作(Operation Twist)措施的信号都将得到特别关注.卖短债买长债操作旨在压低长期借贷成本.

一位交易员说,"人们欢迎卖短债买长债操作,似乎美国联邦公开市场委员会(FOMC)对经济的忧虑要胜过对通胀的担忧."

10年期美国公债期货TYv1最新上涨6/32,报130-4/32.(完)

--编译 侯向明;审校 王洋

美国公债发行日程表...[USAUC/CN] 全球主要国家发债预告...[D/DIARYCN]

美债每日展望...........[US/OCN] 欧元区公债市场.........[GVD/EURCN]

美国现货公债...........[US/NCN] 英国公债市场...............[GB/CN]

美国MBS市场............[MTG/CN] 日本公债市场...............[JP/CN]

伦敦美债...............[US/LCN] 东京美债..................[US/TCN]

美国公司债市场.........[USC/CN] 中国债市...................[CN/CN]

台湾债市................[TW/CN] 台债本周展望..............[TW/OCN]

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