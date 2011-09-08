〔东南亚股市〕在清淡交投中小升,市场关注欧洲央行利率决定

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透曼谷9月8日电---大多数东南亚股市周四在清淡交投中录得有限的涨幅,受商品相关类股涨势的带动,但在欧元区债务危机仍存不确定性以及美国经济步履蹒跚之际,投资者依旧谨慎.
大部分市场成交量低于月均水准.尾盘时段现买盘,因全球股市走升.稍後欧洲央行(ECB)将举行利率会议,料将暂停紧缩周期以支撑经济.
新加坡股市海峡时报指数.FTSTI小升0.87%,收在日高2,856.90点,马来西亚股市.KLSE、印尼股市.JKSE和泰国股市.SETI均录得较小涨幅.
菲律宾股市.PSI上涨0.96%,越南股市.VNI收高2.1%.
0950GMT时,全球股市上涨,摩根士丹利资本国际(MSCI)全球股指.MIWD00000PUS上涨0.39%.
市场参与者也在等待美联储主席贝南克和美国总统奥巴马今日稍晚的讲话.
券商预计,近期东南亚股市将动荡.据AmFraser Securities研究主管Najeeb Jarhom,未来三到六个月双底衰退的忧虑可能会困扰股市.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。