〔马来西亚期市〕棕榈油期货下跌,受获利了结打压

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透吉隆坡9月8日电---马来西亚棕榈油期货周四下跌,与其它植物油市场的走势一致,受累于投资者了结获利.
在美国农业部下周一发布农产品供需报告之前,植物油市场可能不会录得多大的涨幅.
干热天气打击美国大豆产量,这造成毛棕榈油价格比豆油价格至少便宜220美元,这可能使得需求转向棕榈油.
8月马来西亚棕榈油库存可能连续第二个月下滑,也可能支撑市价.
指标11月毛棕榈油期货FCPOc3结算价下跌0.6%至3,023马币(林吉特).
成交量为24,744口.
路透分析师王涛表示,根据技术图形判断,棕榈油期货将反弹至每吨3,119马币.
--编译 王洋; 审校 侯向明
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。