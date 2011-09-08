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亚洲 | 2011年 9月 8日 星期四 19:23 BJT

〔马来西亚期市〕棕榈油期货下跌,受获利了结打压

路透吉隆坡9月8日电---马来西亚棕榈油期货周四下跌,与其它植物油市场的走势一致,受累于投资者了结获利.

在美国农业部下周一发布农产品供需报告之前,植物油市场可能不会录得多大的涨幅.

干热天气打击美国大豆产量,这造成毛棕榈油价格比豆油价格至少便宜220美元,这可能使得需求转向棕榈油.

8月马来西亚棕榈油库存可能连续第二个月下滑,也可能支撑市价.

指标11月毛棕榈油期货FCPOc3结算价下跌0.6%至3,023马币(林吉特).

成交量为24,744口.

路透分析师王涛表示,根据技术图形判断,棕榈油期货将反弹至每吨3,119马币.

--编译 王洋; 审校 侯向明

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