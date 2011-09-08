〔国际油市〕亚洲石脑油价格处于约五周高点,因布兰特原油走强

路透新加坡9月8日电---亚洲石脑油价格周四处于约五周来最高,因布兰特原油走强.裂解价差亦持坚,因印度9月出口减少.

由于国内需求强劲及炼厂维修,印度9月出口或将限制在85万吨,而今年前八个月月均为91万吨.

但来自韩国的现货交易仍清淡,不过在新加坡年度石油大会结束後,交投或于下周恢复.

汽油裂解价差跌至七日低点,因预计新加坡库存或高企.

日本公开规格10月下半月石脑油NAF-1H-TYO价格上涨10.50美元,至每吨986.50美元.

10月下半月和11月下半月互换逆价差连续第六天持稳在5.00美元.

石脑油裂解价差NAF-SIN-CRK上涨0.90美元至每吨升水125.05美元,为8月31日以来触及每吨128.55美元以来最高.

汽油重整利润GL92-SIN-DIF下跌0.97美元至每桶19.38美元.

汽油裂解价差下跌1.08美元,至每桶11.74美元,为8月29日触及11.41美元以来最低.

油品 价格 上日价格 变动

2011年10月石脑油NAF-1H-TYO 986.00/987.00 976.00 +10.50

现货石脑油净回值NAF-SIN 107.17/107.27 106.05 +1.17

9月石脑油互换NAF-1M-S 980.25/982.25 970.75 +10.50

10月石脑油互换NAF-2M-S 976.50/978.50 967.00 +10.50

97号现货汽油GL97-SIN 131.35/131.45 131.00 +0.40

95号现货汽油GL95-SIN 128.55/128.65 128.20 +0.40

92号现货汽油GL92-SIN 126.55/126.65 126.40 +0.20

现货92号汽油重整利润GL92-SIN-DIF 19.33/19.43 20.35 -0.97 (完)