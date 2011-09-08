〔国际油市〕亚洲柴油现货贴水逼近平价水准,库存下降提振人气

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透新加坡9月8日电---亚洲柴油现货贴水周四走强至逾三个月高位的近平价水准,因上周新加坡馏分油库存下降的数据提振市场人气.
含硫0.5%的柴油贴水收窄0.09美元至每桶0.05美元,受新加坡贸易商兴隆在点价窗口期,以更高价格购买两笔船货提振.
"兴隆本周每天都在买入船货,扶助推动现货贴水收窄至平价水准,"驻新加坡的一名交易商称.
10月柴油裂解价差下跌0.05美元,至每桶较迪拜原油升水17.45美元.
航煤裂解价差下跌0.05美元,至每桶18.70美元.
油品 买价 卖价 中值 前值 变动 变动(%)
现货航煤/煤油 JET-SIN 127.05 127.45 127.25 126.60 +0.65 +0.51
现货含硫0.5%柴油GO-SIN 126.75 127.15 126.95 125.95 +1.00 +0.79
含硫0.25%柴油 GO25-SIN 127.70 128.10 127.90 126.95 +0.95 +0.75
含硫0.05%柴油 GO005-SIN 128.45 128.85 128.65 127.85 +0.80 +0.63
9月柴油互换 GOSGSWMc1 -- -- 127.05 126.15 +0.90 +0.71
10月柴油互换 GOSGSWMc2 -- -- 126.95 126.03 +0.92 +0.73 (完)
--编译 许娜;审校 侯向明
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。