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亚洲 | 2011年 9月 8日 星期四 19:39 BJT

〔国际油市〕亚洲柴油现货贴水逼近平价水准,库存下降提振人气

路透新加坡9月8日电---亚洲柴油现货贴水周四走强至逾三个月高位的近平价水准,因上周新加坡馏分油库存下降的数据提振市场人气.

含硫0.5%的柴油贴水收窄0.09美元至每桶0.05美元,受新加坡贸易商兴隆在点价窗口期,以更高价格购买两笔船货提振.

"兴隆本周每天都在买入船货,扶助推动现货贴水收窄至平价水准,"驻新加坡的一名交易商称.

10月柴油裂解价差下跌0.05美元,至每桶较迪拜原油升水17.45美元.

航煤裂解价差下跌0.05美元,至每桶18.70美元.

油品 买价 卖价 中值 前值 变动 变动(%)

现货航煤/煤油 JET-SIN 127.05 127.45 127.25 126.60 +0.65 +0.51

现货含硫0.5%柴油GO-SIN 126.75 127.15 126.95 125.95 +1.00 +0.79

含硫0.25%柴油 GO25-SIN 127.70 128.10 127.90 126.95 +0.95 +0.75

含硫0.05%柴油 GO005-SIN 128.45 128.85 128.65 127.85 +0.80 +0.63

9月柴油互换 GOSGSWMc1 -- -- 127.05 126.15 +0.90 +0.71

10月柴油互换 GOSGSWMc2 -- -- 126.95 126.03 +0.92 +0.73 (完)

--编译 许娜;审校 侯向明

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