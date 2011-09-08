〔欧洲经济〕未来数月经济料温和成长,但不确定性仍很高--特里谢

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透法兰克福9月8日电---欧洲央行(ECB)总裁特里谢表示:
* 通胀仍然高企
* 未来几个月通胀率或仍高于2%
* 流动性仍然充足
* 未来数月经济料温和成长,但不确定性仍很高
* 经济下行风险可能已加大
* 货币政策姿态仍宽松
* 本质上非常规措施是暂时的
* 经济成长将十分温和
* 金融市场,能源价格,贸易保护及全球失衡给经济成长构成下行风险
* 2012年通胀率或下跌至2%以下
* 中期通胀前景面临的风险大致均衡
* 敦促政府执行财政整固改革
* 主权债市场仍是一个拖累
* 欧元区整个银行领域不存在流动性问题
* 意大利确认此前政府承诺,这对欧洲央行非常重要.(完)
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选