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市场报道 | 2011年 9月 8日 星期四 21:01 BJT

〔欧洲经济〕未来数月经济料温和成长,但不确定性仍很高--特里谢

路透法兰克福9月8日电---欧洲央行(ECB)总裁特里谢表示:

* 通胀仍然高企

* 未来几个月通胀率或仍高于2%

* 流动性仍然充足

* 未来数月经济料温和成长,但不确定性仍很高

* 经济下行风险可能已加大

* 货币政策姿态仍宽松

* 本质上非常规措施是暂时的

* 经济成长将十分温和

* 金融市场,能源价格,贸易保护及全球失衡给经济成长构成下行风险

* 2012年通胀率或下跌至2%以下

* 中期通胀前景面临的风险大致均衡

* 敦促政府执行财政整固改革

* 主权债市场仍是一个拖累

* 欧元区整个银行领域不存在流动性问题

* 意大利确认此前政府承诺,这对欧洲央行非常重要.(完)

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