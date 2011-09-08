〔国际油市〕亚洲燃料油连续第三日走强,10月裂解价差走坚

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透新加坡9月8日电---亚洲燃料油市场周四连续第三日走坚,跨月价差合约在逆价差区间持坚,即期裂解价差进一步上扬,尽管原油价格上涨逾1美元.
10月/11月跨月价差以及即将成为近月的10月合约迎来强劲的买兴.过去两周的大部分时间里,该合约一直是市场的焦点.
该跨月价差合约成交逾25万吨,前一日成交逾15万吨.10月合约则成交逾10万吨.
一位在新加坡的亚洲交易员说:"尽管成交不少,但10月/11月涨幅不大,暗示上行空间有限.10月基本面疲弱,市场知道这个."
"我认为上行动能来自统一价格市场,受原油价格驱动.至少有一部分成交是投机性多仓."
10月基本面预计将弱于本月,主要是因为套利船货流入量增加,目前已预定350-360万吨,有望创下3月来最多的一月.
10月裂解价差缩窄0.38美元,每桶较迪拜原油贴水6.10美元.11月裂解价差缩窄0.38美元,报每桶贴水6.36美元.
油品 买价 卖价 中值 上日价格 变动 变动%
现货180CST燃料油 FO180-SIN 678.00 678.30 678.15 669.70 8.45 1.26
现货380CST燃料油 FO380-SIN 668.50 668.90 668.70 662.00 6.70 1.01
新加坡船用燃料油 BK380-B-SIN 674.00 675.00 674.50 667.00 7.50 1.12
380CST船用燃料油升水 5.50 6.10 5.80 5.00 0.80
180CST燃料油价差 FO180-SIN-DIF 3.40 3.70 3.55 3.75 -0.20 -5.33
380CST燃料油价差 FO380-SIN-DIF 3.50 4.00 3.75 4.13 -0.38 -9.09 (完)
--编译 王洋;审校 侯向明
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。