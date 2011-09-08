版本:
中国
市场报道 | 2011年 9月 8日 星期四 22:04 BJT

〔美国热股〕Perkinelmer同意收购Caliper Life Sciences,後者暴涨

路透纽约9月8日电---Perkinelmer Inc(PKI.N)同意以6亿美元收购Caliper Life SciencesCALP.O,以拓宽在分子成像和基因检测技术领域的涉猎范围.

在周三盘初交易中,Perkinelmer跌1.90%,至21.64美元,Caliper Life Sciences暴涨41.2%至10.43美元.(完)

--编译 于春红;审校 母红

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐