〔美国热股〕Perkinelmer同意收购Caliper Life Sciences,後者暴涨

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透纽约9月8日电---Perkinelmer Inc(PKI.N)同意以6亿美元收购Caliper Life SciencesCALP.O,以拓宽在分子成像和基因检测技术领域的涉猎范围.
在周三盘初交易中,Perkinelmer跌1.90%,至21.64美元,Caliper Life Sciences暴涨41.2%至10.43美元.(完)
--编译 于春红;审校 母红
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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