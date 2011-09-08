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市场报道 | 2011年 9月 8日 星期四 23:19 BJT

〔表格〕EIA与API一周美国石油库存数据比较

路透9月8日电---以下为美国能源资料协会(EIA)和美国石油协会(API)最新一周原油及石油产品库存数据对照表.

美国原油及原油产品库存估值(单位:百万桶)

------- API ------- ------- EIA -------

09/02/11 较上周 较上年 09/02/11 较上周 较上年

库存 变动 同期变动 库存 变动 同期变动

原油 349.2 -3.0 -9.3 353.1 -4.0 -6.8

馏分油 157.1 4.0 -12.0 156.8 0.7 -18.1

汽油 209.9 -0.9 -16.4 208.8 0.2 -16.3

取暖油 42.4 1.3 -9.0 41.9 -0.2 -10.7

新配方(RFG)汽油 0.1 0.0 -0.9 0.2 -0.1 -0.8

煤油型航空燃料 44.4 -0.3 -1.8 43.9 0.1 -3.9

原油日加工量 14.6 -0.3 -0.1 15.5 0.0 0.5

分析师原本预估EIA会公布上周原油库存减少190万桶,汽油库存减少170万桶,馏分油库存持平.(完)

* EIA一周美国石油库存相关报导[EIA/S]

* EIA一周美国石油供需平衡表 [EIA/D]

* API一周美国石油库存详细报导APISTB

--整理 李军;审校 于春红

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