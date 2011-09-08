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市场报道 | 2011年 9月 8日 星期四 22:15 BJT

〔美国热股〕Penn Millers Holding同意被对手ACE的一个分支收购

路透纽约9月8日电---美国财险及意外险公司Penn Millers Holding CorpPMIC.O表示,同意被更大竞争对手ACE Ltd ACE.N的一个分支收购,作价为每股20.50美元现金.

在周四早盘交易中,Penn Millers Holding Corp大涨23.44%,至20.12美元.(完)

--编译 于春红;审校 李军

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