〔美国热股〕Penn Millers Holding同意被对手ACE的一个分支收购

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透纽约9月8日电---美国财险及意外险公司Penn Millers Holding CorpPMIC.O表示,同意被更大竞争对手ACE Ltd ACE.N的一个分支收购,作价为每股20.50美元现金.
在周四早盘交易中,Penn Millers Holding Corp大涨23.44%,至20.12美元.(完)
--编译 于春红;审校 李军
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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