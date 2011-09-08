〔欧洲汇市〕英镑兑欧元触及两周高位,因ECB总裁特里谢讲话基调温和

* 欧元普跌,兑英镑回落1%,至两周低位0.8713英镑

* 欧洲央行总裁特里谢讲话基调温和,欧元/英镑可能跌向0.85英镑

* 英央行保持利率在0.5%不变,未增加资产购买计划规模

* 投机客回补英镑空头头寸,因之前押注英央行将推出更多QE举措

路透伦敦9月8日电---英镑兑欧元周四大幅上扬,因欧洲央行总裁的温和言论令欧元承压.英国央行未进一步推行货币刺激举措令英镑面临的压力有所缓解.

欧元普跌,在欧洲央行决定保持利率不变後,总裁特里谢强调欧元区经济成长面临着下档风险.

市场认为欧洲央行未来升息的可能性已不复存在,央行甚至可能需要在年底前降息.

稍早,英国央行货币政策委员会(MPC)一如预期宣布保持利率不变,且仍未扩大资产购买计划规模.

经济学家并未预料央行会采取进一步刺激举措,但交易商称,部分投机客已建立了英镑空头头寸,押注决策者可能被迫采取行动.因英国数据不断恶化,且对全球成长的担忧加剧.

BTM-UFJ的汇市策略师Lee Hardman称,"特里谢的讲话较预期温和,讲话中未提及物价稳定的上档风险,而是提到了成长的下档风险."

欧元兑英镑EURGBP=D4日内回落1%,在下午的交易中跌至两周低位0.8713英镑.交易商称受助于来自一家英国清算所的持续英镑/欧元买盘.

技术分析师强调来自200日移动均线切入位0.8692英镑的支撑,自2月以来欧元均收在该水准之上,而在之下的0.8650/40英镑有买盘.

英镑兑美元GBP=D4上扬近0.4%,报1.6062美元,逆转稍早的跌势,在英国央行利率决定宣布前,英镑/美元跌至八周低位1.5914美元.

在本周跌穿200日移动均线切入位约1.6130美元后,技术前景仍然黯淡.主要支撑位在7月低位1.5781美元附近.(完)

--编译 母红;审校 于春红

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