〔欧洲股市〕连续第二个交易日收高,市场关注奥巴马和贝南克讲话

* 泛欧绩优股300指数上扬0.9%

* 能源股涨幅居前,因油价上扬

路透伦敦9月8日电---欧洲股市周四连续第二个交易日收高,在美国总统奥巴马公布推动就业和促进经济增长的详细计划前,大盘受空头回补买盘带动.

预期奥巴马的3,000亿美元计划将包括给中产阶级和企业减税,以及修复基础设施的新支出,这可能给市场带来惊喜,促使投资者买入风险较高资产.

奥巴马将于2300 GMT发表讲话.而贝南克已在1730 GMT发表讲话.

"讨论已转移到我们可以看到的潜在政策反应上来,今天晚上奥巴马将发表讲话,(美联储主席)贝南克下午讲话,七大工业国(G7)将在周五召开会议,人们已开始罗列回应经济忧虑的种种动因."RBS欧洲股市策略师Ian Richards称.

"目前股市处于这样的水准,正面的政策回应将非常受欢迎."

泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数.FTEU3收高0.87%,报939.63点,盘中交投震荡,盘中交易区间为926.38-942.34点.

能源类股涨幅居前,欧洲能源类股指数.SXEP升2.2%,追随原油价格升势,此前政府报告显示,上周美国原油库存降幅大于预期.

英国富时100指数.FTSE收高0.41%,报5,340.38点;德国股市DAX指数.GDAXI微涨0.05%,报5,408.46点;法国CAC-40指数.FCHI升0.41%,报3085.83点.(完)

--编译 于春红;审校 母红

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