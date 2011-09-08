〔美国债市〕投资级别公司债市场势头不减,丰田汽车信贷和AIG入市发债

IFR纽约9月8日电---公司债发行方今天上午继续踏入投资级别公司债市场,希望延续本周新债发行之势.

截至中午,有六笔交易宣布,发行方来自于多个行业.

两笔新债最具吸引力,它们分别是评级为AA-的丰田汽车信贷(Toyota Motor Credit/TMCC)五年期和10年期新券,以及评级BBB的美国国际集团(AIG.N)三年期固息和或浮息与五年期固息新券.

尽管TMCC属于蓝筹股范畴,但因该公司对汽车业的暴险,其五年期和10年期新债的官方定价指导分别为较可比公债上浮135个基点区域和150个基点区域,远高于该公司目前发行在外的2016年到期债券85/87个基点的利差,和2021年到期债券115/105个基点的利差.这两只债券的收益率分别为2.8%和4.25%.

最终TMCC发售15亿美元规模五年期债券,定价收益率为较可比公债利差加码125个基点,10亿美元10年期债券较可比公债加码145个基点.

AIG评级为Baa1/A-/BBB的新券将挑战市场韧性.花旗、瑞士信贷银行、摩根士丹利、瑞银任牵头经办行.该公司发布的定价指导为三年期新债定价较可比公债收益率上浮412.5个基点区域,五年期新债较可比公债收益率上浮425个基点区域,与市场传闻一致.

另一笔应受关注的交易,当属Associated Banc-CorpASBC.O重新开启的1.50亿美元五年期新券,其收益率为5.125%,高盛担任牵头经办行.这笔交易最初规模为3亿美元,曾在3月初定价,当时收益率报5.233%,或较可比公债加码320个基点.

该交易为数周以来首个入市的美国银行业公司债.

截至中午,IG16指数上扬2个基点至123.375.HY16指数下跌1/2个点,报93.25.(完)

--编译 洪曦;审校 母红

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