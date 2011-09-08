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市场报道 | 2011年 9月 9日 星期五 05:36 BJT

〔芝加哥期市〕CBOT玉米期货收低,因在美总统奥巴马演讲前美元走强

路透芝加哥9月8日电---芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周四收低,受在周四稍晚美国总统奥巴马演讲前美元走强,市场结清和获利了结打压,以及在下周一美国农业部公布9月作物报告前部位调整拖累.

分析师平均预期今年玉米产量为125.19亿蒲式耳,低于美国农业部8月预期的129.14亿蒲式耳.

分析师平均预计2011/12年美国玉米期末库存为6.63亿蒲式耳,低于美国农业部8月预计的6.71亿蒲式耳,也低于分析师平均预计的2010/11年期末库存9.56亿蒲式耳.

美国农业部周四公布,民间出口商报告向韩国销售了16.19万吨美国玉米,本销售年度付运.

一农业气象专家周四称,目前预计截至下周末美国中西部玉米和大豆种植区天气将较为温和,并伴有零星小雨.

9月玉米合约交割量为零.

12月玉米期约高于所有关键移动均线切入位,九日相对强弱指标(RSI)为46.

12月玉米期货CZ1下跌14美分,收报7.34美元.

今日CBOT玉米成交量预估为282,925口.(完)

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--编译 于春红;审校 李军

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