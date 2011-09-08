〔芝加哥期市〕CBOT玉米期货收低,因在美总统奥巴马演讲前美元走强

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透芝加哥9月8日电---芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周四收低,受在周四稍晚美国总统奥巴马演讲前美元走强,市场结清和获利了结打压,以及在下周一美国农业部公布9月作物报告前部位调整拖累.
分析师平均预期今年玉米产量为125.19亿蒲式耳,低于美国农业部8月预期的129.14亿蒲式耳.
分析师平均预计2011/12年美国玉米期末库存为6.63亿蒲式耳,低于美国农业部8月预计的6.71亿蒲式耳,也低于分析师平均预计的2010/11年期末库存9.56亿蒲式耳.
美国农业部周四公布,民间出口商报告向韩国销售了16.19万吨美国玉米,本销售年度付运.
一农业气象专家周四称,目前预计截至下周末美国中西部玉米和大豆种植区天气将较为温和,并伴有零星小雨.
9月玉米合约交割量为零.
12月玉米期约高于所有关键移动均线切入位,九日相对强弱指标(RSI)为46.
12月玉米期货CZ1下跌14美分,收报7.34美元.
今日CBOT玉米成交量预估为282,925口.(完)
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--编译 于春红;审校 李军
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