〔纽约期市〕ICE可可期货延续跌势,阿拉比卡咖啡因获利了结而承压下挫

路透纽约/伦敦9月8日电---可可期货周四录得四个月内降幅最大的三日连跌,因全球供给严重过剩打击市场.原糖则攀升.

阿拉比卡咖啡期货亦下跌,盘中因轻度获利了结而承压,因市场在合约价格自近四个月高点下跌後,等待指引.今日交投区间在昨日区间内.

欧元兑美元触及两个月低位,因有过欧洲和美国经济状况恶化的担忧,削弱了投资者对农产品等风险较高资产的兴致.

交易商称,英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)9月/12月可可期货溢价触及每吨48英镑,为历史低位.

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多数市场人士预计,2010/12年全球供给盈馀将在20-40万吨.

"就我所知,即将有大量作物出现,需求则有一些下降."Atlantic Capital Advisors交易部主管Nick Gentile称.

ICE-12月可可期货CCZ1下挫43美元,或1.5%,报每吨2,911美元,为8月12日迄今最低收盘位.

伦敦市场12月可可期货LCCZ1收挫30英镑,或1.6%,报每吨1,861英镑,为8月15日迄今最低水准.

不到四周时间内,指标12月阿拉比卡咖啡期货KCZ1已攀升了逾23%,在近期价格转为下跌前,价格一度触及每磅2.9085美元的近四个月高点.

ICE-12月阿拉比卡咖啡期货KCZ1小幅下跌0.40美分,收报每磅2.8410美元,之前从2.81美元的盘中低位反弹.

11月罗布斯塔咖啡期货LRCc2涨46美元,报每吨2,219美元.

10月原糖期货SBc1上扬0.32美分,或1.1%,报每磅28.73美分.Liffe-10月白糖期货LSUV1升7.40美元,或1.1%,报每吨763美元.(完)