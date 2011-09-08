〔芝加哥期市〕CBOT大豆期货连续第三天收低,受美元走强冲击

路透芝加哥9月8日电---芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周四连续第三个交易日收低,因在周四稍晚美国总统奥巴马讲话及下周美国农业部公布作物报告前,美元上涨及交易商调整部位.

调查显示,多数分析师预计2011年美国大豆产量高于30亿蒲式耳,这一因素缓解了供应忧虑.

但路透调查28位分析师平均预计美国大豆产量30.32亿蒲式耳,低于美国农业部8月时预估的30.56亿蒲式耳.

指标11月大豆期货SX1收低,但高于14.10美元附近的技术支撑位,这是8月底上扬前今年多数时间交易区间的高端.

豆油期货收低,但豆粕收盘涨跌互见.

9月大豆期货合约交割量为628口,豆粕为191口,豆油为684口.

一农业气象专家周四称,目前预计截至下周末美国中西部玉米和大豆种植区天气将较为温和,并伴有零星小雨.

中纺粮油进出口公司副总经理郭峰周四说,中国今年第四季度预计月进口大豆约500万吨,且从南美进口增加.[ID:nCT0396498]

CBOT-11月大豆SX1收低2-1/2美分,报每蒲式耳14.18-1/4美元.9月豆油合约BOc1跌0.36美分,收报每磅57.82美分.CBOT-9月豆粕合约SMc1收低1.7美元,报每短吨365.5美元.

预估CBOT大豆成交量为161,502口,豆油成交63,855口,豆粕成交44,394口.

以下为CBOT农产品期货在1846GMT的价格:

价格 日内 日内 年初迄今

变动 涨跌 涨跌

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CBOT玉米Cc1 723.25 -13.25 -1.8% 15.0%

CBOT大豆Sc1 1411.00 -4.50 -0.3% 1.2%

CBOT豆粕SMc1 365.50 -1.70 -0.5% -1.3%

CBOT豆油BOc1 57.82 -0.36 -0.6% 0.1%

CBOT小麦Wc1 709.25 -5.50 -0.8% -10.7%

CBOT稻米RRc1 1761.00 -30.00 -1.7% 25.8%

EU小麦BL2X1 205.50 -1.00 -0.5% -18.6%

NYMEX原油期货CLc1 89.04 -0.30 -0.3% -2.6%

道琼工业指数.DJI 11,320 -97 -0.8% -2.2%

现货金XAU= 1859.00 42.54 2.3% 31.0%

欧元/美元EUR= 1.3900 -0.0192 -1.4% 4.1%

美元指数.DXY 76.1930 0.7260 1.0% -3.6%

波罗的海

乾散货指数.BADI 1782 38 2.2% 0.5%

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* 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均为美分/蒲式耳,稻米为美分/英担,豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅,EU小麦为欧元/吨.(完)