〔纽约期市〕ICE期棉收在两个月高位,因投资者跟进买盘

路透纽约9月8日电---棉花期货周四收在两个月新高,分析师称因投资者跟进买盘,但获利了结限制涨幅.

洲际交易所(ICE)指标12月棉花期约CTZ1大涨3.29美分,或近3%,收报每磅1.1363美元,为7月8日迄今最高收盘位,盘中交投区间为1.1117-1.1547美元.

ICE交易所数据显示,周四成交量为近26,500口,为7月15日迄今最高水平.

汤森路透初步数据显示,总成交量料较30日均值高出逾一倍.

"盘中有一些跟进(买盘)."Penson Futures资深棉花分析师Sharon Johnson称.

她表示,棉花主要生产国巴基斯坦洪水的消息,以及主要消费国中国称将开始收储棉花支撑市场.

从技术面上看,交易商称指标12月棉花期约收在1.13美元上方,或将获得升向1.20美元附近区域的动能,下一步则上看1.24美元.

市场人士表示,全球最大棉生产国和消费国中国、巴基斯坦和全球最大棉花出口国美国的供给减少,料有可能引发期棉新一轮上涨.

2010年巴基斯坦洪水和中国棉产量不佳引发期棉上涨,并创纪录地先後升到每磅1美元和2美元,为逾150年来未见水平.

市场人士等待美国农业部9月12日公布月度供需报告.

根据交易所数据,截至9月7日,未平仓合约触及151,107口,为6月14日迄今最高水平.

交易商称,这意味着投资者明显试图建立棉花多头仓位,因认为价格将进一步走高.(完)