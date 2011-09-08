〔金属期市〕期铜收涨,但在美联储主席贝南克讲话後削减涨幅

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* 期铜在美联储主席贝南克讲话後削减涨幅
* 西方世界成长放缓的前景未改变
* 印尼可能对矿石出口征税
* 美国总统奥巴马将于2300 GMT就就业计划发表讲话
路透纽约/伦敦9月8日电---期铜周四在震荡交投中收涨,因供应紧缺支撑价格,且美国贸易逆差收窄提振该国第三季成长前景.
不过,涨幅在盘後交易中收窄,之前美国联邦储备理事会(FED,美联储)主席贝南克的讲话未能给出美联储提振疲弱经济举措的细节.
贝南克在明尼苏达州经济俱乐部发表的有讲稿的讲话称,美联储将不遗馀力地提振令人失望的疲弱经济成长,并压低失业率,但并未提供决策者可能采取举措的细节.[ID:nCN8485975]
伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3收报每吨9,115美元,周三的最後买入价为9,092美元.贝南克发表讲话後,铜价在盘後交易中跌向9,100美元.
纽约商品期货交易所(COMEX)12月期铜合约HGZ1上扬1.15美分,结算价报每磅4.1435美元,盘中交易区间为4.0865-4.1595美元.收盘後,铜价跌至平盘之下,後守在4.13美元水平附近.
今日盘初公布的数据显示,上周美国初请失业金人数意外增加,拖累工业金属和股市走低.美国总统奥巴马将于今日稍晚公布重大就业计划.
今日公布的另一项数据显示,美国7月贸易逆差为448.1亿美元(市场预估为逆差510亿),6月修正後为逆差515.7亿美元(前值为逆差530.7亿).[ID:nCN1953899]缓解了初请失业金人口数据带来的影响,给第三季度成长带来些许希望.
秘鲁第三大铜矿Cerro Verde工人为期两天的罢工引发供应受限的担忧.
Freeport公司印尼铜矿的工人计划于9月15至10月15日罢工,除非公司满足其涨薪要求.这也加重供应担忧.
印尼工业部称,在2014年拟议的全面禁止原材料出口的监管规定生效前,可能对矿石出口征税或设置配额.瑞信分析师Stefan Graber称,这将挤压包括镍在内的金属供应,且支撑价格.
LME镍库存降至2009年2月以来最低的99,180吨,而2010年2月曾触及纪录高位逾166,000吨,说明镍需求改善.
三个月期镍CMNI3收涨275美元,报每吨21,050美元.
以下为1802GMT基本金属主力合约报价:
2010年 年初迄今
最新报价 变动 涨跌% 收市价 涨跌%
-------------------------------------------------------------------
COMEX期铜 413.30 0.10 +0.02 444.70 -7.06
LME期铝 2420.00 16.00 +0.67 2470.00 -2.02
LME期铜 9114.50 181.50 +2.03 9600.00 -5.06
LME期铅 2490.00 75.00 +3.11 2550.00 -2.35
LME期镍 22075.00 300.00 +1.38 24750.00 -10.81
LME期锡 24475.00 100.00 +0.41 26900.00 -9.01
LME期锌 2250.00 10.00 +0.45 2454.00 -8.31
上海期铝 17435.00 10.00 +0.06 16840.00 3.53
上海期铜 67720.00 -80.00 -0.12 71850.00 -5.75
上海期锌 17070.00 -75.00 -0.44 19475.00 -12.35
-------------------------------------------------------------------
注: COMEX期铜报价为美分/磅,LME各合约为美元/吨,上海期货交易所合约为人民币/吨.(完)
--编译 母红;审校 于春红
贵金属报导.......[GOL-CMN] 基本金属报导......[MET-CMN]
全球金市.........[GOL/HCN] COMEX金持仓....[CFTC/GOLCN]
伦敦金定盘.....[GOL/FIXCN] COMEX铜持仓....[CFTC/COPCN]
现货金..............XAU= 现货银...............XAG=
现货铂金............XPT= 现货钯金.............XPD=
金属期市.........[MET/LCN] LME库存变化.....[LME/S1CN]
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。