〔金属期市〕期铜收涨,但在美联储主席贝南克讲话後削减涨幅

* 期铜在美联储主席贝南克讲话後削减涨幅

* 西方世界成长放缓的前景未改变

* 印尼可能对矿石出口征税

* 美国总统奥巴马将于2300 GMT就就业计划发表讲话

路透纽约/伦敦9月8日电---期铜周四在震荡交投中收涨,因供应紧缺支撑价格,且美国贸易逆差收窄提振该国第三季成长前景.

不过,涨幅在盘後交易中收窄,之前美国联邦储备理事会(FED,美联储)主席贝南克的讲话未能给出美联储提振疲弱经济举措的细节.

贝南克在明尼苏达州经济俱乐部发表的有讲稿的讲话称,美联储将不遗馀力地提振令人失望的疲弱经济成长,并压低失业率,但并未提供决策者可能采取举措的细节.[ID:nCN8485975]

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3收报每吨9,115美元,周三的最後买入价为9,092美元.贝南克发表讲话後,铜价在盘後交易中跌向9,100美元.

纽约商品期货交易所(COMEX)12月期铜合约HGZ1上扬1.15美分,结算价报每磅4.1435美元,盘中交易区间为4.0865-4.1595美元.收盘後,铜价跌至平盘之下,後守在4.13美元水平附近.

今日盘初公布的数据显示,上周美国初请失业金人数意外增加,拖累工业金属和股市走低.美国总统奥巴马将于今日稍晚公布重大就业计划.

今日公布的另一项数据显示,美国7月贸易逆差为448.1亿美元(市场预估为逆差510亿),6月修正後为逆差515.7亿美元(前值为逆差530.7亿).[ID:nCN1953899]缓解了初请失业金人口数据带来的影响,给第三季度成长带来些许希望.

秘鲁第三大铜矿Cerro Verde工人为期两天的罢工引发供应受限的担忧.

Freeport公司印尼铜矿的工人计划于9月15至10月15日罢工,除非公司满足其涨薪要求.这也加重供应担忧.

印尼工业部称,在2014年拟议的全面禁止原材料出口的监管规定生效前,可能对矿石出口征税或设置配额.瑞信分析师Stefan Graber称,这将挤压包括镍在内的金属供应,且支撑价格.

LME镍库存降至2009年2月以来最低的99,180吨,而2010年2月曾触及纪录高位逾166,000吨,说明镍需求改善.

三个月期镍CMNI3收涨275美元,报每吨21,050美元.

以下为1802GMT基本金属主力合约报价:

2010年 年初迄今

最新报价 变动 涨跌% 收市价 涨跌%

-------------------------------------------------------------------

COMEX期铜 413.30 0.10 +0.02 444.70 -7.06

LME期铝 2420.00 16.00 +0.67 2470.00 -2.02

LME期铜 9114.50 181.50 +2.03 9600.00 -5.06

LME期铅 2490.00 75.00 +3.11 2550.00 -2.35

LME期镍 22075.00 300.00 +1.38 24750.00 -10.81

LME期锡 24475.00 100.00 +0.41 26900.00 -9.01

LME期锌 2250.00 10.00 +0.45 2454.00 -8.31

上海期铝 17435.00 10.00 +0.06 16840.00 3.53

上海期铜 67720.00 -80.00 -0.12 71850.00 -5.75

上海期锌 17070.00 -75.00 -0.44 19475.00 -12.35

-------------------------------------------------------------------

注: COMEX期铜报价为美分/磅,LME各合约为美元/吨,上海期货交易所合约为人民币/吨.(完)

--编译 母红;审校 于春红

贵金属报导.......[GOL-CMN] 基本金属报导......[MET-CMN]

全球金市.........[GOL/HCN] COMEX金持仓....[CFTC/GOLCN]

伦敦金定盘.....[GOL/FIXCN] COMEX铜持仓....[CFTC/COPCN]

现货金..............XAU= 现货银...............XAG=

现货铂金............XPT= 现货钯金.............XPD=