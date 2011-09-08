〔美国债市〕机构债利差表现各异,贝南克发言後较长期债券更受追捧

标题新闻：德国经济部长吉普理斯称，德国必须对美国具体的保护主义措施进行反击
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IFR纽约9月8日电---三年期以上机构债较可比公债利差收窄约1个基点--受中长期投资大户抛盘影响,短期机构债表现再度落後.而两年期机构债利差收盘无变动.联邦住房贷款银行(FHLB)周二续发的12.5亿美元两年期债券,收盘利差扩近1个基点,报14.8个基点,周三定价为较公债收益率上浮13.9个基点.
投资者对短期机构债进行获利了结,而更多投入在2017至2019年到期的(中期)债券上,该部分机构债表现已经较为出色.
美国联邦储备理事会(美联储, FED)主席贝南克发言前,机构债利差抹去稍早时收窄的幅度,资金停止流入.贝南克对经济前景再度表达黯淡观点,并且未作出有关美联储将如何刺激经济的暗示.股市受该消息打压,而公债则受益,买家亦买入机构债,因投资者寻求收益.较长期机构债再度受到追捧--买家被指出在稍早时曾买入,不过交易活动在贝南克发言後出现上涨,中长期投资大户是大多数买盘行为的幕後推手.
TRACE成交额显示市场活动增加,收盘时总成交量攀升至61.75亿美元,有3,564笔机构债易手.(完)
--编译 洪曦;审校 母红
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