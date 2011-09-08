〔美国股市〕ADR全线下跌,因贝南克发言并未给出新经济刺激政策线索

路透纽约9月8日电---在美国股市挂牌交易的外国企业美国存托凭证(ADR)周四下跌,受美国经济前景不确定性拖累,之前美国联邦储备理事会(美联储,FED)主席贝南克的发言并未给出刺激经济政策的更多线索.

尽管部分投资者对美联储提出更多刺激政策以提振经济抱持希望,但另一部分人对此表示质疑.与此同时,美国总统奥巴马日内稍晚将就推动经济成长讲话.

纽约梅隆银行ADR指数.BKADR下挫1.57%.标准普尔500指数.SPX下跌1.06%.

金融类股领跌,之前一日该类股曾在结束连跌三日後大幅反弹.

汇丰控股HBC.N下跌1.92%,报41.34美元.德意志银行(DB.N)下挫2.82%,报34.11美元.巴克莱(BCS.N)重挫3.93%至10.00美元.瑞士信贷银行(CS.N)跌2.83%,报24.35美元.

欧元区债务危机有可能扩散也令银行业股承压,特别是那些对该地区主权债务风险敞口较高的金融企业.

美联储主席贝南克周四称,美联储将不遗馀力地提振令人失望的疲弱经济成长,并压低失业率,但并未提供决策者可能采取举措的细节.[ID:nCN8485975]

美国总统奥巴马将在2300GMT讲话,预计他将提出的3,000亿美元计划会包括给中产阶级和企业减税,以及修复基础设施的新支出.

就业成长已成为美国经济最弱的方面之一.除此之外,包括制造业在内的经济较强方面也走弱,迫使外界猜测或迎来另一轮衰退.

日内ADR全线下挫.能源类股与油价一道下跌.洲际交易所(ICE)布兰特10月原油期货LCOV1下滑1.25美元,或1.08%,结算价报每桶114.55美元.

中国石油化工股份有限公司(SNP.N)下跌2.49%,报96.39美元.巴西Petrobras(PBR.N)跌1.31%,报27.79美元.

澳洲矿业巨擘必和必拓(BHP.N)下挫2.65%,报80.49美元.巴西淡水河谷(VALE.N)下跌1.32%,报27.65美元.

纽约梅隆银行的亚洲企业ADR指数.BKAS下跌1.43%,欧洲企业ADR指数.BKEUR跌1.69%.

拉丁美洲企业ADR指数.BKLA亦下跌1.40%.(完)

--编译 洪曦;审校 李军

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