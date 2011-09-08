版本:
中国
市场报道 | 2011年 9月 9日 星期五 04:13 BJT

〔美国股市〕道琼工业指数收跌1.04%,Nasdaq指数回落0.78%

路透纽约9月8日电---美国股市道指和标普500指数周四收跌逾1%,因美联储主席贝南克未暗示经采取新刺激举措提振疲弱的经济.

根据初步数据显示,道琼工业指数.DJI收跌118.90点,或1.04%,报11,295.96;标准普尔500指数.SPX收挫12.72点,或1.06%,报1,185.90点.Nasdaq指数.IXIC回落19.80点,或0.78%,报2,529.14点.

今日稍早公布的数据显示,上周初请失业金人口增加,凸现经济疲弱.美国总统奥巴马将在2300GMT发表讲话,预计将公布创造就业计划.(完)

--编译 母红;审校 于春红

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘後........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

英国股市报导.........[.LCN] 德法股市报导........[.EUCN]

英股富时指数.....FTSE 德股DAX指数.....GDAXI 法股CAC-40指数.....FCHI

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐