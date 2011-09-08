〔纽约汇市〕欧元因欧洲央行暗示暂停升息而下跌,美元全线上涨

* 欧元/美元跌逾1%,突破1.39美元支撑位

* 欧洲央行总裁特里谢称,经济下行风险已加大

* 美联储主席贝南克没有提供宽松措施的新细节

路透纽约9月8日电---欧元兑美元周四跌至两个月低点,此前欧洲央行暗示将暂停五个月前刚开始的升息周期.

欧洲央行维持利率于1.5%不变後,欧洲央行总裁特里谢在记者会上称,欧元区经济受到"下行风险加剧"影响,显示该央行立场较上月明显变化,上月时欧洲央行关注通胀风险.

特里谢的讲话使欧元/美元下跌逾1%,由于美国联邦储备理事会(美联储,FED)主席贝南克没有提供关于宽松政策以扶助美国经济的细节,鼓励了一些美元多头人士,欧元/美元跌势加剧.

"我们没有听到什麽推进(第三轮量化宽松政策)讨论的东西,因此在这方面,美联储在本月政策会议上采取行动的机率可能降低,"Commonwealth Foreign Exchange驻华盛顿的首席市场分析师Omer Esiner称.

欧元/美元EUR=EBS在EBS电子交易平台上一度跌至1.38750美元的低位,这是7月12日以来的最低点,欧元跌破1.3900美元附近的支撑位後,跌势加剧.1.3900美元是从今年低点至高点的50%费波纳奇回档技术位.

欧元/美元尾盘报1.3885美元,当日跌1.5%.欧元/英镑EURGBP=D4下滑1.4%,至0.8697英镑.

特里谢"肯定是在暗示中立态度,但如果国内生产总值(GDP)变为负值,那麽这样的表达可能是暗示宽松货币政策,"GFT驻新泽西州外汇研究主管Boris Schlossberg称,"由于经济数据不断恶化,在可预见的未来,欧洲央行不会再紧缩货币政策."

货币市场走势反应欧洲央行最早将在10月降息,因欧洲债务危机没有放缓迹象而且全球经济前景恶化.

**欧元下跌**

交易商称,欧元/美元收在目前位于1.4023美元左右的200日移动均线切入位下方,应暗示欧元/美元将进一步下跌.周二欧元/美元跌破并收于该水准下方.EBS上的下一关键下档目标位在1.38376美元,这是7月12日创下的欧元低点.

希腊周四公布,第二季未经季节调整的GDP为较上年同期萎缩7.3%[ID:nCN1953725],凸显了负债沉重国家努力减少赤字时面临的重重困难.

交易商称,欧元区17国的争论和政策分歧甚至导致一些投资者担心欧元区可能最终将破裂.希腊周四排除了脱离欧元区的可能性.

英镑/美元GBP=D4下跌0.2%,报1.5966美元,稍早曾升至1.60美元上方,因之前英央行维持利率在0.5%不变,而且没有调整其资产买入计划.

美元/日圆JPY=EBS涨0.3%,报77.46日圆.日本出口商的卖盘似乎使美元/日圆在77.50日圆左右受限.

美元/瑞郎CHF=EBS在EBS上涨2%,报0.8749瑞郎,稍早触及三个半月高位0.87704瑞郎.

瑞士央行周二为欧元/瑞郎设定1.2000瑞郎的下限後,瑞郎一直承压.欧元/瑞郎EURCHF=EBS涨0.4%,报1.2145瑞郎.

美元指数.DXY升1%,报76.246.(完)

--编译 于春红;审校 李军

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