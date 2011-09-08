〔美国债市〕MBS利差收盘扩阔,票息较高MBS因担忧政府再融资举措受创

IFR芝加哥9月8日电---美联储主席贝南克周四在备受瞩目的讲话中未提供美联储可能采取何种举措提振经济的新线索,只是重申美联储仍有一系列工具可以动用.

他指出,美联储将在本月的两天会议上讨论刺激经济的政策选项.

市场预期,美联储将进行卖短债买长债的操作(twist operation).这导致公债攀升,尤其是10年和30年期公债.10年期公债收涨14/32,至101-07,收益率报1.987%.2/10年期公债收益率差收窄近4个基点,至179.4个基点.

贝南克的讲话还关注楼市持续疲弱的状态.他指出,在过去的多数衰退中,楼市是经济复苏的巨大推动力.

预计美国总统奥巴马将在今晚的讲话中将更多地阐明提振楼市的举措.瑞信称,预计奥巴马不会在讲话中具体讨论楼市计划,而只是概括性地提及相关改革和对房屋价值大幅缩水的借款人提供帮助.

可能采取的刺激再融资活动的举措导致票息较高MBS远逊于其他MBS,据报长线投资者抛售票息为4.5%-6.0%的MBS,买入票息为3.5%和4%的MBS.

其他活动方面,供应超过10亿美元,令3.5%和4%票息的MBS承压.供应导致的利差扩阔的确吸引货币基金经理和对冲基金入市.

8月提前偿还表现不均,抵押贷款利率处于历史低点.(完)

--编译 母红;审校 李军

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