〔表格〕美国7月趸售库存较前月增长0.8%,预估为增加0.8%

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透9月9日电---美国商务部周五公布,美国7月趸售(批发)库存较前月增长0.8%,预估为增长0.8%.6月修正後仍为增长0.6%.
企业库存及销售数据如下(经季节调整):
(变动百分比) 7月 6月 (前值) 11年7月/10年7月
整体库存 0.8 0.6 0.6 15.1
耐久财(耐用品) 1.0 1.3 1.3 12.0
汽车 0.6 4.3 4.3 14.3
专业设备 2.4 1.7 1.2 11.6
电脑设备 3.7 3.7 3.5 12.3
机械 1.3 1.6 1.8 9.9
非耐久财 0.5 -0.2 -0.4 19.6
石油 2.1 -3.4 -4.0 33.2
整体销售 持平 0.6 0.6 14.4
耐久财 1.4 2.1 1.6 11.7
汽车 5.3 9.1 8.7 9.4
专业设备 0.1 0.9 0.6 3.4
电脑设备 2.5 持平 -0.8 5.9
机械 1.7 3.7 2.1 19.0
非耐久财 -1.1 -0.5 -0.2 16.7
石油 -1.5 -3.6 -2.9 33.6
(以10亿美元计) 7月 6月 (前值) 10年7月
库存 462.41 458.88 458.67 401.91
耐久财(耐用品) 268.23 265.67 265.72 239.52
汽车 41.29 41.03 41.02 36.13
非耐久财 194.18 193.21 192.95 162.39
(以10亿美元计) 7月 6月 (前值) 10年7月
销售 396.01 396.02 395.84 346.27
耐久财(耐用品) 177.97 175.52 174.58 159.36
汽车 28.00 26.60 26.49 25.59
非耐久财 218.04 220.51 221.26 186.91
库存/销售比 1.17 1.16 1.16 1.16 (完)
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--编译 李军;审校 于春红
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