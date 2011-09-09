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市场报道 | 2011年 9月 9日 星期五 22:19 BJT

〔表格〕美国7月趸售库存较前月增长0.8%,预估为增加0.8%

路透9月9日电---美国商务部周五公布,美国7月趸售(批发)库存较前月增长0.8%,预估为增长0.8%.6月修正後仍为增长0.6%.

企业库存及销售数据如下(经季节调整):

(变动百分比) 7月 6月 (前值) 11年7月/10年7月

整体库存 0.8 0.6 0.6 15.1

耐久财(耐用品) 1.0 1.3 1.3 12.0

汽车 0.6 4.3 4.3 14.3

专业设备 2.4 1.7 1.2 11.6

电脑设备 3.7 3.7 3.5 12.3

机械 1.3 1.6 1.8 9.9

非耐久财 0.5 -0.2 -0.4 19.6

石油 2.1 -3.4 -4.0 33.2

整体销售 持平 0.6 0.6 14.4

耐久财 1.4 2.1 1.6 11.7

汽车 5.3 9.1 8.7 9.4

专业设备 0.1 0.9 0.6 3.4

电脑设备 2.5 持平 -0.8 5.9

机械 1.7 3.7 2.1 19.0

非耐久财 -1.1 -0.5 -0.2 16.7

石油 -1.5 -3.6 -2.9 33.6

(以10亿美元计) 7月 6月 (前值) 10年7月

库存 462.41 458.88 458.67 401.91

耐久财(耐用品) 268.23 265.67 265.72 239.52

汽车 41.29 41.03 41.02 36.13

非耐久财 194.18 193.21 192.95 162.39

(以10亿美元计) 7月 6月 (前值) 10年7月

销售 396.01 396.02 395.84 346.27

耐久财(耐用品) 177.97 175.52 174.58 159.36

汽车 28.00 26.60 26.49 25.59

非耐久财 218.04 220.51 221.26 186.91

库存/销售比 1.17 1.16 1.16 1.16 (完)

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--编译 李军;审校 于春红

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