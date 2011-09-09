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市场报道 | 2011年 9月 9日 星期五 08:01 BJT

****美国与加拿大经济指标预测--9月9日-9月16日****

路透9月9日电---以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

-----------------------------------9月5日当周--------------------------------

9月9日(五)

1100 加拿大就业岗位变动(万个) 8月 增加2.5 增加0.71

失业率 7.3% 7.2%

全职就业人口(万人) -- 增加2.55

兼职就业人口(万人) -- 减少1.84

就业参与率 -- 66.80%

1215 加拿大房屋开工(万户) 8月 20 20.51

1230 加拿大劳动生产率 第二季 -0.7% +0.4%

1400 美国趸售(批发)库存 7月 +0.8% +0.6%

趸售销售 +0.8% +0.6%

1430 美国经济周期研究所(ECRI)一周领先指标 9月2日当周 -- 122.5

-----------------------------------9月12日当周-------------------------------

9月12日(一)

无重要经济数据公布.

9月13日(二)

1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 9月10日当周 -- --

1230 美国进口物价 8月 -0.4% +0.3%

出口物价 持平 -0.4%

1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 9月10日当周 -- --

1400 美国IBD消费者信心指数 9月 -- 35.8

1800 美国联邦预算(亿美元) 8月 赤字1,260 赤字1,294

9月14日(三)

1100 美国抵押贷款市场指数 9月9日当周 -- 601.0

再融资指数 -- -6.3%

1230 美国生产者物价指数(PPI)(较前月) 8月 -0.1% +0.2%

(较上年同期) +6.2% +7.2%

核心PPI(较前月) +0.2% +0.4%

(较上年同期) +2.4% +2.5%

1230 美国零售销售(较前月) 8月 +0.2% +0.5%

扣除汽车的零售销售(较前月) +0.2% +0.5%

1230 加拿大产能利用率 第二季 -- 79.0%

1400 美国企业库存 7月 +0.5% +0.3%

9月15日(四)

1230 美国经常帐(亿美元) 第二季 赤字1,209 赤字1,192.7

1230 美国消费者物价指数(CPI)(较前月) 8月 +0.1% +0.5%

(较上年同期) +3.4% +3.6%

核心CPI(较前月) +0.2% +0.2%

(较上年同期) +1.9% +1.8%

1230 美国实质所得 8月 -0.3% -0.1%

1230 美国纽约联邦储备银行制造业指数 9月 -3.5 -7.72

1230 美国一周初请失业金人数(万人) 9月10日当周 -- 41.4

初请失业金人数四周均值(万人) -- 41.475

续请失业金人数(万人) 9月3日当周 -- 371.7

1230 加拿大制造业销售 7月 -- -1.5%

1315 美国工业生产(较前月) 8月 +0.2% +0.9%

产能利用率 77.6% 77.5%

1400 美国费城联邦储备银行制造业指数 9月 负15.0 负30.7

1530 美国克里夫兰联邦储备银行CPI 8月 -- +0.2%

2200 美国国际半导体设备暨材料协会(SEMI)订单/出货比

8月 -- 0.86

9月16日(五)

1300 美国整体资本流动(亿美元) 7月 -- 净流入37

外资购买美国公债(亿美元) -- 净流出45

1355 美国汤森路透/密西根大学消费者信心指数 9月初值 -- 55.7

现况指数 -- 68.7

预期指数 -- 47.4

1430 美国经济周期研究所(ECRI)一周领先指标 9月9日当周 -- -- (完)

--编译 王翔琼;审校 孙茉莉

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