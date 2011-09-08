《美国经济焦点》贝南克承诺联储将不遗馀力推动经济成长,未谈论细节

* 贝南克称,美联储将竭尽所能促使经济强劲成长

* 对于宽松政策的选择没有提供新的细节

* 通胀上升只是暂时情况,并未真正确立

路透明尼阿波利斯9月8日电---美国联邦储备理事会(美联储)主席贝南克周四表示,目前经济成长疲弱的情况令人失望,联储将不遗馀力促进增长并减少失业.他同时还淡化了通胀忧虑.

虽然他的讲话并未改变美联储将在9月20-21日会议上进一步放宽货币政策的预期,但也并未透露联储可能采取政策的细节.

"美联储将竭尽所能,在维持物价稳定的同时,帮助恢复经济的高速成长及就业."贝南克在明尼苏达经济俱乐部发表讲话称.