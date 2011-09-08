《美国经济焦点》贝南克承诺联储将不遗馀力推动经济成长,未谈论细节

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
* 贝南克称,美联储将竭尽所能促使经济强劲成长
* 对于宽松政策的选择没有提供新的细节
* 通胀上升只是暂时情况,并未真正确立
路透明尼阿波利斯9月8日电---美国联邦储备理事会(美联储)主席贝南克周四表示,目前经济成长疲弱的情况令人失望,联储将不遗馀力促进增长并减少失业.他同时还淡化了通胀忧虑.
虽然他的讲话并未改变美联储将在9月20-21日会议上进一步放宽货币政策的预期,但也并未透露联储可能采取政策的细节.
"美联储将竭尽所能,在维持物价稳定的同时,帮助恢复经济的高速成长及就业."贝南克在明尼苏达经济俱乐部发表讲话称.
他并表示,今年消费者物价上涨的情况可能转瞬即逝.他的这番观点,也许被视作是为了消除联储内部对于进一步放宽政策或引发通胀的担心.
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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