《美国经济焦点》贸易逆差缩窄或提振第三季经济,然就业仍萎靡不振

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
* 初请失业金人数升至41.4万人,逊于预期
* 贸易逆差缩小暗示第三季GDP或有改观
* 贝南克讲话立场温和,似乎准备放宽政策
路透华盛顿9月8日电---美国经济或许走得跌跌撞撞,但仍未倒下.
这是最新两份经济报告传递出来的信息.报告虽表明劳动力市场依然疲弱,而贸易情况却有好转,应能推动第三季国内生产总值(GDP).
不过,美国联邦储备理事会(美联储,FED)主席贝南克暗示,或将在9月会议上进一步放宽政策.他强调了失业率居高和潜在经济增长迟滞的现状.
"美联储将竭尽所能,在维持物价稳定的同时,帮助恢复经济的高速成长及就业."贝南克在明尼苏达经济俱乐部发表讲话称.
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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