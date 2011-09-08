《美国经济焦点》贸易逆差缩窄或提振第三季经济,然就业仍萎靡不振

* 初请失业金人数升至41.4万人,逊于预期

* 贸易逆差缩小暗示第三季GDP或有改观

* 贝南克讲话立场温和,似乎准备放宽政策

路透华盛顿9月8日电---美国经济或许走得跌跌撞撞,但仍未倒下.

这是最新两份经济报告传递出来的信息.报告虽表明劳动力市场依然疲弱,而贸易情况却有好转,应能推动第三季国内生产总值(GDP).

不过,美国联邦储备理事会(美联储,FED)主席贝南克暗示,或将在9月会议上进一步放宽政策.他强调了失业率居高和潜在经济增长迟滞的现状.