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亚洲 | 2011年 9月 9日 星期五 06:35 BJT

《日本重要政经日程》--9月9日

(除特别说明外,均为GMT时间)

9月8日

2350 - 4-6月国内生产总值(GDP)修正值

2350 - 8月货供额

9月9日

-- - 内阁会议,财务大臣安住淳和经济财政大臣古川元久随後召开记者会

0500 - 8月消费者信心

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 孙茉莉;审校 张若琪

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