〔全球航运〕波罗的海乾散货运价指数重新走高,後市料将维持震盪

路透伦敦9月8日电---波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周四上涨,受助于新的船运业务出现;而市场人士预期市场状况将持续震盪.

整体指数.BADI上升2.18%或38点,至1,782点,逆转周三的跌势.此前该指数连升五日,并在本周触及近九个月高点.指数在上个月已触及近七个月高位.

"今日确定有六艘海岬型船将向中国运送铁矿石,其中五艘从澳洲装船,费率介于每吨10.25-11.35美元;昨天还有两艘船的运输业务,费率分别为每吨10.70和10.75美元.市场中的其他船只费率小幅上升."Dahlman Rose & Co周四称.

指数此前的涨势受到澳洲至中国的煤炭与矿石出口活跃的推动,因後者提振了海岬型船运市场.日本的煤炭进口也有所升温.而近几日对运费衍生品(FFA)合约的活跃买盘提振了市场人气.

波罗的海海岬型船运价指数.BACI上升3.74%,平均获利升至每日24,783美元,逆转周三跌势.海岬型船舶通常的载运量是15万吨,货物主要是铁矿石和煤炭.

波罗的海巴拿马型船运价指数.BPNI上扬0.78%,平均每日获利为13,410美元.该型船舶的通常运载量为6-7万吨,主要货物是煤炭和谷物.(完)