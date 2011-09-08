〔全球航运〕波罗的海乾散货运价指数重新走高,後市料将维持震盪

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦9月8日电---波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周四上涨,受助于新的船运业务出现;而市场人士预期市场状况将持续震盪.
整体指数.BADI上升2.18%或38点,至1,782点,逆转周三的跌势.此前该指数连升五日,并在本周触及近九个月高点.指数在上个月已触及近七个月高位.
"今日确定有六艘海岬型船将向中国运送铁矿石,其中五艘从澳洲装船,费率介于每吨10.25-11.35美元;昨天还有两艘船的运输业务,费率分别为每吨10.70和10.75美元.市场中的其他船只费率小幅上升."Dahlman Rose & Co周四称.
指数此前的涨势受到澳洲至中国的煤炭与矿石出口活跃的推动,因後者提振了海岬型船运市场.日本的煤炭进口也有所升温.而近几日对运费衍生品(FFA)合约的活跃买盘提振了市场人气.
波罗的海海岬型船运价指数.BACI上升3.74%,平均获利升至每日24,783美元,逆转周三跌势.海岬型船舶通常的载运量是15万吨,货物主要是铁矿石和煤炭.
波罗的海巴拿马型船运价指数.BPNI上扬0.78%,平均每日获利为13,410美元.该型船舶的通常运载量为6-7万吨,主要货物是煤炭和谷物.(完)
--编译 徐文焰;审校 张若琪
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。