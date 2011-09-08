〔东京汇市〕欧元盘初下跌,奥巴马讲话和中国经济数据备受关注

2150GMT--欧元周五在亚洲盘初下跌,此前欧洲央行鉴于成长预期降低,并未急于收紧政策.欧元兑美元EUR=跌至两个月低点约1.3884美元,并走向约1.3835的7月低点.

市场关注奥巴马总统将在2300GMT公布的关于促进就业以振兴美国经济的讲话.今日公布的中国经济数据也备受瞩目.这些数据若显现出经济放缓,或通胀压力增大的迹象,则是明显的避险信号.(完)