〔东京汇市〕欧元盘初下跌,奥巴马讲话和中国经济数据备受关注

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
2150GMT--欧元周五在亚洲盘初下跌,此前欧洲央行鉴于成长预期降低,并未急于收紧政策.欧元兑美元EUR=跌至两个月低点约1.3884美元,并走向约1.3835的7月低点.
美元兑瑞郎CHF=升至三个半月高点,欧元兑瑞郎EURCHF=稳定在1.20瑞郎上方.
美元指数.DXY触及两个月高点76.319,最新报76.276.美元兑日圆JPY=报77.50日圆.
美国10年期公债收益率(殖利率)US10YT=RR再度跌破2%,此前贝南克称将努力提振经济增长,而淡化了对通胀的忧虑.
市场关注奥巴马总统将在2300GMT公布的关于促进就业以振兴美国经济的讲话.今日公布的中国经济数据也备受瞩目.这些数据若显现出经济放缓,或通胀压力增大的迹象,则是明显的避险信号.(完)
--编译 张荻;审校 徐文焰
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韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。