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亚洲 | 2011年 9月 9日 星期五 06:39 BJT

〔东京汇市〕欧元盘初下跌,奥巴马讲话和中国经济数据备受关注

2150GMT--欧元周五在亚洲盘初下跌,此前欧洲央行鉴于成长预期降低,并未急于收紧政策.欧元兑美元EUR=跌至两个月低点约1.3884美元,并走向约1.3835的7月低点.

美元兑瑞郎CHF=升至三个半月高点,欧元兑瑞郎EURCHF=稳定在1.20瑞郎上方.

美元指数.DXY触及两个月高点76.319,最新报76.276.美元兑日圆JPY=报77.50日圆.

美国10年期公债收益率(殖利率)US10YT=RR再度跌破2%,此前贝南克称将努力提振经济增长,而淡化了对通胀的忧虑.

市场关注奥巴马总统将在2300GMT公布的关于促进就业以振兴美国经济的讲话.今日公布的中国经济数据也备受瞩目.这些数据若显现出经济放缓,或通胀压力增大的迹象,则是明显的避险信号.(完)

--编译 张荻;审校 徐文焰

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