联合国人道主义事务负责人下月访问朝鲜

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(本文由路透中文网编译提供)
路透联合国9月8日电---联合国一发言人周四称，联合国负责人道主义事务的副秘书长阿莫斯（Valerie Amos）将于下月访问朝鲜。
邦克尔（Stephanie Bunker）称，阿莫斯计划10月17-21日访问朝鲜，作为其亚洲行的一站，他还将访问中国和韩国。
由于恶劣天气和国际社会因其核项目对其施加制裁的影响，朝鲜今年已申请食品援助，近几个月已获得俄罗斯、欧盟和联合国机构的捐助。
但韩国和美国迄今拒绝对朝提供食品援助，仅提供紧急救援，帮助朝鲜应对年中的洪灾损失。华府称，美国仍在评估朝鲜的请求，韩国则表示，怀疑朝鲜请求援助的可信性。
邦克尔称，联合国人道主义事务协调办公室今年呼吁为朝鲜筹集2.18亿美元，但迄今只筹集到不到10%的资金。（完）
编译：黎黎 发稿：程芳
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。