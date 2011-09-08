《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--9月8日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
新浪 (SINA.O) 108.74 -0.46 -0.42 5225872
搜狐 (SOHU.O) 78.97 -0.08 -0.10 936022
网易 (NTES.O) 48.89 -0.28 -0.57 782105
百度 (BIDU.O) 147.01 +0.96 +0.66 7222079
亚信科技 ASIA.O 10.57 +0.02 +0.19 285042
侨兴环球电话 XING.O 1.05 -0.03 -2.78 180082
台湾
台湾积体电路 (TSM.N) 12.00 -0.05 -0.41 3163267
联电 (UMC.N) 1.94 -0.04 -2.02 227634
日月光 (ASX.N) 4.54 -0.21 -4.42 348040
矽品精密 (SPIL.O) 4.71 -0.11 -2.28 1719885
和信超媒体 (GIGM.O) 0.84 -0.00 -0.36 394800
友达 (AUO.N) 4.38 -0.06 -1.35 368323
中华电信 (CHT.N) 34.24 -0.62 -1.78 129523
台湾国际航电 (GRMN.O) 33.28 +0.32 +0.97 1055553
香港
中华网 CHINA.O 1.20 -0.03 -2.43 99822
中国移动 (CHL.N) 51.32 +0.16 +0.31 454667
中国联通 (CHU.N) 21.40 -0.18 -0.83 372806
中国电信 (CHA.N) 63.95 -1.19 -1.83 67147
中芯国际 (SMI.N) 2.86 +0.03 +1.06 62810
电讯盈科 (PCCWY.PK) 4.55 +0.10 +2.25 1034
(完)
--整理 孙茉莉
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。