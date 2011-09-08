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亚洲 | 2011年 9月 9日 星期五 06:53 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--9月8日

以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 (SINA.O) 108.74 -0.46 -0.42 5225872

搜狐 (SOHU.O) 78.97 -0.08 -0.10 936022

网易 (NTES.O) 48.89 -0.28 -0.57 782105

百度 (BIDU.O) 147.01 +0.96 +0.66 7222079

亚信科技 ASIA.O 10.57 +0.02 +0.19 285042

侨兴环球电话 XING.O 1.05 -0.03 -2.78 180082

台湾

台湾积体电路 (TSM.N) 12.00 -0.05 -0.41 3163267

联电 (UMC.N) 1.94 -0.04 -2.02 227634

日月光 (ASX.N) 4.54 -0.21 -4.42 348040

矽品精密 (SPIL.O) 4.71 -0.11 -2.28 1719885

和信超媒体 (GIGM.O) 0.84 -0.00 -0.36 394800

友达 (AUO.N) 4.38 -0.06 -1.35 368323

中华电信 (CHT.N) 34.24 -0.62 -1.78 129523

台湾国际航电 (GRMN.O) 33.28 +0.32 +0.97 1055553

香港

中华网 CHINA.O 1.20 -0.03 -2.43 99822

中国移动 (CHL.N) 51.32 +0.16 +0.31 454667

中国联通 (CHU.N) 21.40 -0.18 -0.83 372806

中国电信 (CHA.N) 63.95 -1.19 -1.83 67147

中芯国际 (SMI.N) 2.86 +0.03 +1.06 62810

电讯盈科 (PCCWY.PK) 4.55 +0.10 +2.25 1034

(完)

--整理 孙茉莉

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