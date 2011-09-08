版本:
中国
亚洲 | 2011年 9月 9日 星期五 07:00 BJT

全球外汇市场9月9日主要消息

(除特别说明外,均为GMT时间)

9月8日(四)

2350 - 日本第二季国内生产总值(GDP)修正值

2350 - 日本8月货供

9月9日(五)

-- - 日本内阁会议,会後财务大臣安住淳与经济财政大臣古川元久举行记者会

0500 - 日本8月消费者信心指数

0600 - 德国8月消费者物价指数(CPI)终值

0600 - 德国8月消费者物价调和指数(HICP)终值

0600 - 德国8月趸售(批发)物价指数

0645 - 法国7月预算

0645 - 法国7月工业产出

0800 - 意大利第二季GDP终值

0830 - 英国8月生产者物价指数(PPI)投入及产出价格

-- - 七国集团(G7)财长及央行总裁会议

1400 - 美国7月趸售库存

1430 - 美国ECRI一周领先指标

1515 - 美国旧金山联储总裁威廉姆斯讲话

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 程琳;审校 孙茉莉

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐