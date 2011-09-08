全球外汇市场9月9日主要消息

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(除特别说明外,均为GMT时间)
9月8日(四)
2350 - 日本第二季国内生产总值(GDP)修正值
2350 - 日本8月货供
9月9日(五)
-- - 日本内阁会议,会後财务大臣安住淳与经济财政大臣古川元久举行记者会
0500 - 日本8月消费者信心指数
0600 - 德国8月消费者物价指数(CPI)终值
0600 - 德国8月消费者物价调和指数(HICP)终值
0600 - 德国8月趸售(批发)物价指数
0645 - 法国7月预算
0645 - 法国7月工业产出
0800 - 意大利第二季GDP终值
0830 - 英国8月生产者物价指数(PPI)投入及产出价格
-- - 七国集团(G7)财长及央行总裁会议
1400 - 美国7月趸售库存
1430 - 美国ECRI一周领先指标
1515 - 美国旧金山联储总裁威廉姆斯讲话
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 程琳;审校 孙茉莉
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。