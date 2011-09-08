《美债周五展望》关注美联储,就业计画和股市表现

* 总统奥巴马讲话的影响料将极小

* 美联储放松政策的预期支撑长期债券

* 美债收益率可能追随股市表现

路透纽约9月8日电---美国债市可能从周五的股市表现中寻找线索,表明投资者的冒险意愿.

美国总统奥巴马在周四晚间发表讲话提出一个新的就业计画,可能产生一些影响力,但分析师普遍相信,其对资产价格的影响将是微不足道的.

美债市场更可靠的支撑因素是,美国联邦储备理事会(美联储,FED)有望在本月决定采取进一步放松货币政策的举措,可能涉及抛售美联储资产负债表中部分较短期债券,而买入较长期债券.

有关此举的传闻已经导致较长期公债收益率(殖利率)下降,长短期公债的利差缩窄(或趋平).

美联储主席贝南克在周四的讲话鲜有新意,除在8月怀俄明州杰克森霍尔(Jackson Hole)会议透露的内容外,没有为市场交易提供更多信息.

但他也没有对卖短债买长债(twist operation)以压低长期利率的潜在计划提出异议,这是杰克森霍尔会议之後媒体及其他美联储官员提到的可能举措.

"这个可能性还一直没被否认,因此卖短债买长债似乎是美联储目前最认真考量的,"纽约Oppenheimer Funds首席分析师Jerry Webman指出.