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宏观经济 | 2011年 9月 9日 星期五 07:04 BJT

《美国重要政经日程》--9月9日

(除特别说明外,均为GMT时间)

1230 - 农业部公布一周出口销售报告

1400 - 商务部公布7月趸售(批发)库存.

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 孙茉莉;审校 张若琪

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