〔金砖国家〕9月8日股汇市收盘纵览

路透9月9日电---以下为"金砖国家(BRICS)"--中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币9月8日(周四)走势纵览.

MSCI新兴市场指数.MSCIEF收高0.37%,报1013.53点.

中国股市:沪综指周四先扬後抑小幅收低,未能延续上日反弹之势.市场缺乏明显利好,加之8月中国宏观经济数据将于明日公布,投资者多持谨慎态度,市场人气低迷.沪综指.SSEC收报2,498.943点,跌0.68%;沪市A股成交额599亿元人民币,低于上日的617亿元.[.SSCN]

香港股市:周四收低,未能守住开盘时的涨幅,在挥之不去的欧洲债务问题和美国经济疑虑下,市场人士仍保守看待追高量能偏弱的涨势.恒生指数.HSI在清淡交投中收低0.67%至19,912.82点.恒生国企指数.HSCE跌0.43%.[.HKCN]

中国汇市:中国外汇交易中心人民币兑美元CNY=CFXS周四收涨,欧债危机出现暂时缓解迹象,欧元反弹引领非美货币上涨,人民币中间价亦小幅高开,带动汇价走升.交易员表示,尽管欧元短暂反弹,但国际市场避险情绪并未明显降温,国际美元高位徘徊,这将给人民币後市走向造成压力,料近期汇价持续盘整的可能性大.境内市场美元兑人民币一年期掉期USDCNY1Y=CFXS最新成交为贴水511点,相当于市场认为一年後人民币兑美元将达到6.3329元.[CNY/CN]

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印度股市:摆脱早盘的震盪走势,连续第三日攀升,创五周来的最高收盘位.出口带动型软件服务公司涨幅居前,因预计美国将采取措施提振该国疲弱的经济.指标BSE指数.BSESN收高0.59%或100.54点,报17,165.54点,为8月5日以来的最高收盘位.一半成分股收高.[.BO]

印度汇市:印度卢比周四触及一年来的最低,连续第四日下跌,因国内石油公司对美元的强劲需求,抵消了印度股市上涨的效应,使得印度卢比陷入窄幅区间.卢比兑美元INR=D2收报46.19/20,较周三收盘位46.1670/1750低0.04%.此前一度降至46.2750,为2010年9月16日所及低点.[INR/]

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俄罗斯股市:指标RTS指数.IRTS收报1,675.140点.摩根士丹利资本国际(MSCI)俄罗斯指数.MIRU00000PUS收高0.47%,报865.74点.

俄罗斯汇市:卢布兑美元RUBUTSTN=MCX下跌0.06%,报29.5326;卢布兑欧元EURRUBTN=MCX上升0.1%,报41.3950.

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巴西股市:周四大涨,因该国央行表示,上月意外降息是对抗全球经济放缓的必要之举,并称对国内通胀很快得到缓解抱有信心.圣保罗交易所Bovespa指数.BVSP跳涨1.8%,钢铁制造商CSN(CSNA3.SA)升1.54%,此前当地新闻媒体报导,该公司主动竞购同行Usiminas(USIM3.SA)两位主要股东所持股份.Usiminas攀涨7.99%.[ID:nN1E7871YT]

巴西汇市:巴西雷亚尔兑美元BRBY下跌0.28%至1.6590.稍早一度上扬0.31%,并曾下挫0.40%.巴西央行于周四稍早公布8月31日货币政策会议记录.央行表示,降息对于抵抗恶化的全球经济是合适的,并预计巴西高于央行目标区间的通胀率将很快下降.[ID:nN1E7870QY].

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南非股市:周四收高1.5%,结束一日震盪走势.保险商Sanlam上扬,因其业绩强劲,并在海外扩张.Impala Platinum因担忧其或失去津巴布韦(辛巴威)许可证而下挫.约翰内斯堡Top-40绩优股指数.JTOPI上扬1.5%,收报27,607.75点,连续第二日上扬,创五日来的最高收盘位.综合指数.JALSH涨1.3%至30,918.00点.[ID:nL5E7K8399][.JALSH]

南非汇市:南非兰特兑美元日内大部分时间陷入7.05-7.25区间,因外资资金流入债市,抵消了厌恶情绪的影响.1630GMT,兰特兑美元ZAR=D3报7.1578,较周三收盘位低0.47%.[ID:nL5E7K8399][.JALSH](完)