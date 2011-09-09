新华称美国逢选就打“中国牌”荒唐可笑

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京9月8日电---新华社周四称，美国共和党总统提名竞选人罗姆尼(Mitt Romney)抨击人民币汇率，宣称要对中国“强硬”，这种逢选就打“中国牌”的做法，既荒唐可笑也没有意义。
报导称：“拿中国‘说事’，成了近来美国选举中的一大怪象。”
罗姆尼本周在党内竞选人辩论中表示，他若当选总统，将“向作弊者施压”，称若中国不迅速使人民币升值，将向中国商品课征高额关税。
民调显示，中国经济扩张、全球影响力上升、军事实力增强以及人权纪录，均让美国选民感到不安。
中国多次表示，人民币汇率并非导致世界经济失衡的原因。但中国承诺将逐步推进汇率改革。
洪博培(Jon Huntsman)也是共和党总统提名候选人，他曾于2009年至2011年4月担任驻华大使。
周四外交部例行记者会上，外交部发言人刘为民被问及对罗姆尼言论有何评论时，他未作直接评论，称“一个良好的中美关系符合两国和两国人民的根本利益。”(完)
编译：黎黎 发稿：朱淑珍
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。