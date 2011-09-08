《欧洲央行焦点》维持利率不变,对经济前景感到担忧

* 维持指标利率在1.5%

* 特里谢称通胀风险均衡

* 经济缓慢成长,但即便这种趋势也不确定

* 欧央行特别支持举措只是权宜之计

路透法兰克福9月8日电---欧洲央行(ECB)周四暗示已经暂停了五个月前刚刚开始的加息周期,称欧元区通胀风险不再偏于上档,而经济充其量也只是在缓慢增长.

欧央行总裁特里谢称,欧元区经济前景"下行风险加剧",这与欧央行上个月关注通胀风险的立场发生了鲜明的变化.

ABN Amro分析师Nick Kounis表示,"讲话基调的转变表明,加息肯定被搁置,若经济前景进一步恶化,甚至有降息的可能."