《欧洲央行焦点》维持利率不变,对经济前景感到担忧

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
* 维持指标利率在1.5%
* 特里谢称通胀风险均衡
* 经济缓慢成长,但即便这种趋势也不确定
* 欧央行特别支持举措只是权宜之计
路透法兰克福9月8日电---欧洲央行(ECB)周四暗示已经暂停了五个月前刚刚开始的加息周期,称欧元区通胀风险不再偏于上档,而经济充其量也只是在缓慢增长.
欧央行总裁特里谢称,欧元区经济前景"下行风险加剧",这与欧央行上个月关注通胀风险的立场发生了鲜明的变化.
ABN Amro分析师Nick Kounis表示,"讲话基调的转变表明,加息肯定被搁置,若经济前景进一步恶化,甚至有降息的可能."
特里谢称,2012年通胀率应从上个月的2.5%降至2%下方,价格风险"大致均衡".这种判断与上个月相比出现了变化,当时他表示"价格稳定面临上档风险."
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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