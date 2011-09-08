〔货币市场〕美国商业票据市场规模上一周出现萎缩

路透纽约/伦敦9月8日电---美国联邦储备理事会(美联储)周四公布的数据显示,美国经季节调整後最近一周商业票据市场规模出现萎缩.

美国商业票据市场是企业短期贷款的资金来源,经季节调整後截至9月7日当周的市场规模缩小320亿美元至1.066万亿(兆)美元,之前一周为1.098万亿.

未经季节调整的最近一周市场规模缩减83亿美元至1.04万亿,之前一周为1.05万亿.

海外市场,欧元区利率期货周四扩大涨幅,因投资者对于欧洲央行年底前降息的预期升温,之前央行强调经济的下行风险,对于通胀的措辞有所趋软.

欧元银行间拆放款利率(Euribor)期货2011年12月合约FEIZ1上升5个基点至98.835,预示三个月期Euribor利率到12月料跌同样幅度至1.165%.2012-2014年系列Euribor利率期货<0#FEI:>最初一度上升10个基点,但随後缩减涨幅.

巴克莱资本利率分析师Giuseppe Maraffino称,远期隔夜EoniaEONIA=利率曲线的情况目前已完全反映了欧洲央行将在今年11月至明年1月之间降息25基点,然後在2012年中前再降息一次.

银行间市场紧张的情况并无缓解迹象.三个月期欧元/美元汇率互换EURCBS3M=ICAP徘徊在负100个基点下方,为2008年12月以来最低.当欧元区银行的美元融资成本上升时,该互换报价通常下滑.

三个月期欧元LIBOR与隔夜指数互换利差亦交投于最近两年高点附近,约报70基点.(完)

--编译 郑茵;审校 张若琪

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