〔美国债市〕次级汽车贷款ABS重启发行,获投资者追捧

路透纽约9月8日电---美国本周启动的四宗汽车贷款支持证券(ABS)中,有三笔在周四午後定价,并获超额认购,8月基本处于沉寂状态的ABS发行市场重新苏醒,立刻迎来投资者急切回流.

9月料有多宗ABS发行交易面市,而之前整个夏季的交易寥寥无几.

本周来自Americredit和Santander两笔次级汽车贷款尤其引来强烈关注,对于自己信任的发行方,买方(buy side)对其信用评级和资本结构较低的交易更加放心.

AmeriCredit发行规模由8亿美元上调至9亿美元.市场消息称,其BB评级的9亿美元AMCAR 2011-4债券今日午後定价,并获4.75倍认购.

参考区间为600-625个基点,最终定价于575个基点,高于该公司6月发行汽车贷款ABS时450个基点的价码.该债券超额认购倍数也是2011-4类债券中最高.

Santander的次级汽车贷款ABS也由7.5亿美元上调至9亿美元,超额认购倍数为1.45-3倍.主承销商以350个基点的定价卖出该BBB评级债券.

此外,Ally的汽车贷款ABS也完成定价.

市场人士表示,Huntington的10亿美元汽车贷款ABS或于明日定价.(完)

--编译 程琳;审校 徐文焰

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