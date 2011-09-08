《中国报摘》--中国证券报9月9日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* 头版头条:
--第四次中英经济财金对话周四在英国伦敦举行,双方达成加强宏观经济政策协调,推进国际货币金融体系改革等七项共识,并将启动资本市场审计监管合作谈判.
* 其他:
--援引中新社报导,中国人民银行有关负责人日前表示,港股组合ETF(交易所交易基金)和人民币QFII(合格境外机构投资者)的试点工作有望近期推出.
--商务部新闻发言人沈丹阳表示,如果没有特殊情况,人民币直接投资FDI可能9月实施.
--步入"金九银十",北京部分楼盘的降价势头越发明显.与去年"国十条"出台前的房价高峰时相比,降价幅度超过30%的楼盘已不罕见.其中,通州、房山以及大兴等北京外围城区成为降价"急先锋".
--中国商业银行信贷额度愈发紧张,房贷申请难度加大,上海部分中小银行和城商行甚至停止房贷业务.即使仍开展房贷业务的大型银行,房贷利率也在继续上行,放款期限继续拉长,申请条件有所提高.
--商务部部长陈德铭表示,在保持出口稳定的同时更注重进口.将引导符合条件的外商投资企业在境内上市.中国正在抓紧修订完善外商投资产业指导目录,拓宽吸收外资领域.
--中哈天然气管道南线工程全面进入现场建设阶段,计划2013年3月通气.
--神华集团总经理张玉卓表示,目前集团煤化工的油品替代量是260万吨."十二五"(2011-2015年)期间,要力争实现替代量超1,000万吨.
--TCL集团(000100.SZ)公布销售数据显示,公司8月份液晶电视销量同比增长88.61%,其中LED背光源液晶电视销量为38.72万台,同比增长近6倍,占液晶电视比例提升至39.35%.
(完)
--整理 周晓峰; 审校 杨淑祯
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。