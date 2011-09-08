版本:
中国
亚洲 | 2011年 9月 9日 星期五 07:49 BJT

****澳新经济指标预测--9月9日-9月16日****

路透9月9日电---以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

------------------------------------9月5日当周------------------------------

9月9日(五)

无重要经济数据公布.

------------------------------------9月12日当周-----------------------------

9月12日(一)

0130 澳洲商品/服务贸易收支(亿澳元) 7月 -- 顺差20.52

进口 -- +3.0%

出口 -- 持平

2245 新西兰食品价格指数 8月 -- +2.0%

2245 新西兰制造业销售 第二季 -- +1.9%

9月13-19日

1300 新西兰房地产协会(REINZ)房价指数(较前月) 8月 -- -0.6%

(较去年同期) -- -0.5%

9月13日(二)

0130 澳洲NAB企业状况指数 8月 -- 负1

企业信心指数 -- 正2

9月14日(三)

0030 澳洲消费者信心指数 9月 -- -3.5%

0130 澳洲房屋开工 第二季 -- +3.1%

2100 新西兰央行利率决定 2.5% 2.5%

9月15日(四)

无重要经济数据公布.

9月16日(五)

无重要经济数据公布. (完)

--编译 梁睿雪;审校 徐文焰

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐