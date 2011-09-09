《全球重要经济事件一览表》--9月9日-9月16日

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9月9日(五)

里奇蒙--美国总统奥巴马举办活动,对所提令经济成长和创造就业的提案进行讨论.

法国马赛--七国集团(G7)部长会议(至9月10日).各国财长及央行总裁将会面.

柏林--德国财政部长朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble)就欧洲金融稳定机构(EFSF)讲话.

伦敦--国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德在G7会议前会见英国财政大臣奥斯本(George Osborne).

旧金山--旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯(John Williams)在"亚洲银行业及金融研讨会:全球环境下的风险管理"上讲话(1515).

华盛顿--美国众议院金融服务委员会主席就美国银行业所持欧盟债务曝险召开听证会(1400).

9月10日(六)

达拉斯--第53届全美商业经济协会(NABE)年会(至9月13日),达拉斯联邦储备银行总裁费希尔讲话.

希腊塞萨洛尼基--希腊总理帕潘德里欧(George Papandreou)将为塞萨洛尼基商品贸易会揭幕,并就发表年度经济政策讲话.

9月11日(日)

旧金山--第三届亚太经合组织(APEC)高级官员会议(SOM3)及相关会议(至9月26日).

9月12日(一)

东京--日本央行公布8月4-5日货币政策会议纪录.

苏黎世--国际清算银行(BIS)双月会议.

伦敦--英国银行业独立委员会公布英国银行业总结报告.

维也纳--石油输出国组织(OPEC)公布石油市场月报.

罗马--意大利众议院将开始讨论最新的撙节计划.

达拉斯--达拉斯联邦储备银行总裁费希尔以"在全球大环境下的美国货币政策"为题,在NABE年会上讲话(2000).

华盛顿--前任美国联邦储备理事会(FED)副主席科恩在NABE第53届年会上讲话(1545).

华盛顿--影子金融机构委员会召开新闻简报会,讨论巴塞尔III、具有系统重要性金融机构决议、金融稳定监管委员会及其它多德-弗兰克提议(1630).

圣路易斯--圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德在该行举办的"与美联储对话:今日金融头条以外"活动上致开幕词.

9月13日(二)

巴黎--国际能源署(IEA)公布每月石油市场报告(0800).

华盛顿--美国国会减赤小组第一次公开听证会(1430).

纽约--2011年国际互换与衍生品协会(ISDA)北美年会.

*华盛顿--负责经济、能源和企业事务的助理国务卿Jose W. Fernandez及Advisory Committee on International Economic Policy(ACIEP)委员会主席Theodore Kassinger主持ACIEP会议,将聚焦美国-巴西关系:与新兴国家合作带来的重要机遇.

9月14日(三)

日本函馆--日本央行审议委员宫尾龙藏向当地商界领袖发表演讲.

日内瓦--世界贸易组织(WTO)对印度进行贸易政策审议(至9月16日).

德州奥斯汀--达拉斯联储副总裁Alfreda B. Norman在"为身心障碍人士寻觅楼市机遇"会议上致开幕词.

惠灵顿--新西兰央行货币政策声明及官方现金利率(OCR)(2100).

9月15日(四)

悉尼--澳洲央行公布2011年9月当季季报(0130).

伦敦--英国央行公布英国央行/GfK NOP通胀态度调查结果.

法兰克福--欧洲央行公布月报(0800).

巴黎--经济合作暨发展组织(OECD)公布2011年就业展望.

布鲁塞尔--欧盟执委会公布最新2011年经济预测.

*波兰弗罗茨瓦夫--2011年欧洲金融界智囊团金融论坛(Eurofi Financial Forum)(至9月16日).欧洲央行执委普雷特就"欧盟交易後基础设施监管中的变化及重点"发表讲话(0730).欧洲央行(ECB)总裁特里谢就"金融监管在增强对欧洲金融市场信心中所扮演的角色"发表讲话(1840).德国央行总裁魏德曼(亦为欧洲央行管委会成员)及欧盟内部市场与金融监管执委巴尼尔(Michel Barnier)也将发表讲话(1615).

卢森堡--欧洲央行管委总裁莫尔许将就"欧元区面临的机构挑战"发表讲话(0800).

苏黎世--瑞士央行货币政策评估(0730).

维也纳--欧洲央行执委会成员史塔克针对欧元区债务危机讲话(1630).

华盛顿--美国众议院金融服务委员会下属国际货币政策及贸易小组委员会召开听证会,对多边发展的银行对美国国家安全带来的影响进行审查(1800).

华盛顿--国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德对全球经济面临的挑战进行演讲(1400).

华盛顿--美国众议院议长贝纳(John Boehner)就经济成长在华盛顿经济俱乐部发表讲话(1700).

9月16日(五)

波兰弗罗茨瓦夫---欧洲经济暨财政事务理事会非正式会议(至9月17日).2011年欧洲金融界智囊团金融论坛(最後一日).

英国曼彻斯特--英国财政大臣奥斯本(George Osborne)在The Telegraph Festival of Business发表主旨讲话.

阿姆斯特丹--荷兰政府公布2012年预算文件.

索菲亚--欧洲央行(ECB)执委会成员冈萨雷斯-帕拉莫(Jose Manuel Gonzalez-Paramo)在欧元展览上讲话(0900).

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)