〔中国棉花〕棉价低迷促棉花临时收储预案启动,价格为每吨19,800元

路透北京9月9日电---中储棉总公司于周四启动棉花临时收储预案,以保护棉农利益,稳定棉花生产.2011年度棉花临时收储价为标准级皮棉到库价格每吨19,800元人民币.

8月8日,中国棉花价格指数已跌至19,635元/吨,比这一轮棉价高峰3月时的31,000元/吨,大幅下跌近40%.而根据此前公布的棉花最低保护价方案,一旦标准级皮棉价格连续5个工作日低于19,800元/吨,便启动政策性收储.

刊登在发改委网站的新闻稿援引预案称,新棉上市後，当市场价格低于国家制定的临时收储价时,由中储棉总公司负责敞开收储,执行区域为新疆等13个棉花主产省区,交储的棉花为2011年度生产加工并经仪器化公证检验的大包棉.

为确保棉农受益,中国实行皮棉收储价格与籽棉收购价格挂钩的机制,由中国棉花协会根据临时收储价、棉花收购加工费、棉籽市场价格等测算公布籽棉收购参考价,要求交储企业按不低于籽棉收购参考价向农民收购籽棉.

今年3月份,发改委等八部门联合发布《2011年度棉花临时收储预案》称,中国建立棉花临时收储制度的目的是稳定棉花生产者、经营者和用棉企业的市场预期,切实保护棉农利益,防止因棉价大起大落带来棉花生产的大上大下,促进棉花生产稳定发展.

期货价格亦显示中国今年来棉花价格趋势,郑商所棉花期货主力合约在今年2月中旬创纪录新高至每吨34,870元,後受政策收紧影响一路下滑,至周四收盘在每吨22,115元,较2月中高点大幅回落逾36%.(完)