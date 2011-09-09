〔芝加哥期市〕小麦玉米期货持稳,市场态度谨慎

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透悉尼9月9日电---美国小麦期货周五在亚洲盘初持稳,不过印度将提供大量小麦供应的消息仍打压市场.
交易商持观望态度,此前市场连跌三天,而美国总统奥巴马的4,470亿美元就业促进计划无大惊喜.
12月小麦期货WZ1几无变动,报每蒲式耳7.38-1/2美元.之前在纽约交易时段下跌近2%,但守住了7.31美元的短线支撑位.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。