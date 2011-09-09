〔芝加哥期市〕小麦玉米期货持稳,市场态度谨慎

路透悉尼9月9日电---美国小麦期货周五在亚洲盘初持稳,不过印度将提供大量小麦供应的消息仍打压市场.

交易商持观望态度,此前市场连跌三天,而美国总统奥巴马的4,470亿美元就业促进计划无大惊喜.

12月小麦期货WZ1几无变动,报每蒲式耳7.38-1/2美元.之前在纽约交易时段下跌近2%,但守住了7.31美元的短线支撑位.