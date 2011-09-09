《中国已公布新股发行上市日程表》--9月9日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
新股申购：
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网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 解冻日
9/9 深 长青集团 002616 3,700 17.80 48.04 兴业证券 9/15
9/15 深 尔康制药 300267 不超过4,600 -- -- 西部证券 9/20
9/15 深 万福生科 300268 不超过1,700 -- -- 平安证券 9/20
9/19 深 兴源过滤 300266 不超过1,400 -- -- 中信建投 9/22
9/19 沪 长城汽车 -- 不超过30,424.3 -- -- 国泰君安 9/22
9/20 沪 丰林集团 -- 不超过5,862 -- -- 恒泰证券 9/23
*9/20 深 瑞和股份 002620 不超过2,000 -- -- 太平洋证券9/23
9/20 深 大连三垒 002621 不超过2,500 -- -- 平安证券 9/23
9/21 深 巨龙管业 002619 不超过2,350 -- -- 长城证券 9/26
新股上市:
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上市日 证交所 公司名称 股票代码 上市量(万股) 发行价(元/股) 市盈率(倍) 主承销商 解冻日
9/9 深 蒙 发 利 (002614.SZ) 2,400 52.00 45.61 广发证券
9/9 深 哈 尔 斯 (002615.SZ) 1,824 18.00 42.86 海通证券
-- 深 巴安水务 300262 -- 18.00 39.13 平安证券
-- 深 通光线缆 300265 -- 14.38 55.31 世纪证券
-- 深 佳创视讯 300264 -- 16.50 50.00 招商证券 9/9
-- 深 隆华传热 300263 -- 33.00 55.00 光大证券 9/13
-- 沪 明泰铝业 -- -- *20.00 *33.33 平安证券 9/13
-- 深 丹邦科技 002618 -- 13.00 46.43 国信证券 9/13
-- 深 露笑科技 002617 -- 18.00 34.79 东兴证券 9/14
注: 1. 本表包括新股发行及上市.
2. *代表新增内容.(完)
--发稿 冉莹; 审校 杨淑祯
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。