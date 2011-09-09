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亚洲 | 2011年 9月 9日 星期五 09:19 BJT

〔中国农业〕目前全国旱情总体偏轻,对粮食生产影响有限--国家防总

路透北京9月9日电---中国旱情持续发展,西南五省耕地受旱面积已占全国逾一半,国家防总周四决定启动三级抗旱应急响应,但表示目前全国农业旱情总体偏轻,对粮食生产影响有限.

新华社周四晚间援引国家防总数据显示,截至9月8日,全国耕地受旱面积已达9,358万亩,低于多年同期均值(1.43亿亩),其中,贵州、云南、四川、重庆、广西等西南五省(区、市)耕地受旱面积合计5,118万亩.

国家防总并表示,当前全国旱情的特点为,人饮(水)困难突出,部分地区耕地缺墑严重,黔滇等省受旱范围大.

中国国家防汛抗旱总指挥部办公室此前亦称,当前全国旱情较多年同期偏轻,但受旱区域比较集中,由于受旱地区多为非粮食主产区,对秋粮生产影响有限.[ID:nCN1904255](完)

--发稿 苏丹; 审校 张喜良

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