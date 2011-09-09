〔中国农业〕目前全国旱情总体偏轻,对粮食生产影响有限--国家防总

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透北京9月9日电---中国旱情持续发展,西南五省耕地受旱面积已占全国逾一半,国家防总周四决定启动三级抗旱应急响应,但表示目前全国农业旱情总体偏轻,对粮食生产影响有限.
新华社周四晚间援引国家防总数据显示,截至9月8日,全国耕地受旱面积已达9,358万亩,低于多年同期均值(1.43亿亩),其中,贵州、云南、四川、重庆、广西等西南五省(区、市)耕地受旱面积合计5,118万亩.
国家防总并表示,当前全国旱情的特点为,人饮(水)困难突出,部分地区耕地缺墑严重,黔滇等省受旱范围大.
中国国家防汛抗旱总指挥部办公室此前亦称,当前全国旱情较多年同期偏轻,但受旱区域比较集中,由于受旱地区多为非粮食主产区,对秋粮生产影响有限.[ID:nCN1904255](完)
--发稿 苏丹; 审校 张喜良
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。