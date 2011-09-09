《新兴市场重要经济事件预告》--9月9日-9月16日

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9月9日(五)

法国马赛--七国集团(G7)部长级会议(至9月10日).各国财长和央行总裁将出席.

墨西哥城--墨西哥央行公布8月26日货币政策委员会(MPC)会议纪录.

9月11日(日)

加州旧金山--第三届亚太经合组织(APEC)高级官员会议及其他相关会议(至9月26日).

9月12日(一)

喀布尔--国际货币基金组织(IMF)代表团访问阿富汗(至9月14日).

比勒陀利亚--南非央行副总裁Daniel Mminele在发布2015年国家支付系统框架和战略愿景会议上发表主旨演讲(1000).

维也纳--石油输出国组织(OPEC)公布月度石油市场报告.

路易斯港--模里西斯央行货币政策委员会开会制定指标放款利率.(1600)

9月13日(二)

比勒陀利亚--南非央行发表第二季度新闻快报(0800).

阿比让--国际货币基金组织(IMF)举行记者会为其象牙海岸(科特迪瓦)任务作总结.

华盛顿--美国国际经济政策咨询委员会(ACIEP)会议,美国国务院助理国务卿Jose W. Fernandez和ACIEP主席Theodore Kassinger主持.会议主题是美国-巴西关系:与新兴大国合作的重要机遇.

9月14日(三)

萨格勒布--克罗地亚(克罗埃西亚)举行货币政策会议.

内罗毕--肯尼亚央行货币政策委员会举行金融市场局势的特别会议.

日内瓦--世界贸易组织(WTO)检讨印度贸易政策.(至9月16日)

9月15日(四)

波兰洛克罗--2011年Eurofi金融论坛.(至9月16日)

波兰洛克罗--欧洲央行执委会成员普雷特就"欧盟後贸易基础架构管理的改变与优先重点"发表演讲(0730)

波兰洛克罗--德国央行总裁魏德曼和欧盟内部市场与金融监管执委巴尼尔(Michel Barnier)发表讲话,题为"监测欧盟经济谨慎和SIFI改革的影响"(1615).

波兰洛克罗--欧洲央行(ECB)总裁特里谢就"波兰担任欧盟轮值主席国在金融领域的优先工作"发表演说(1840)

里加--拉脱维亚货币政策会议

多哈--海湾阿拉伯国家合作委员会(GCC)年度央行总裁会议.

圣地牙哥--智利央行利率政策会议(2200)

9月16日(五)

波兰洛克罗--欧洲经济暨财政事务理事会非正式会议.(至9月17日)

利马--秘鲁央行公布季度通胀报告.

印度孟买--印度央行公布2011/12年货币政策季度中期评估报告.

保加利亚索非亚--欧洲央行(ECB)执委会成员冈萨雷斯-帕拉莫在一个欧洲展览上致辞(0900).

波兰洛克罗--2011年Eurofi金融论坛(最後一日).

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)