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亚洲 | 2011年 9月 9日 星期五 08:10 BJT

《中国报摘》--金融时报9月9日

* 头版头条:

--第四次中英经济财金对话周四在英国伦敦举行.中国国务院副总理王岐山表示,希望英方积极支持中国企业赴英投资,继续推动欧盟放宽对华高技术出口产品管制、尽早承认中国市场经济地位.

* 其他:

--中国人民银行行长周小川表示,伦敦发展人民币离岸市场不会对香港产生影响,将人民币纳入国际货币基金组织特别提款权方面,中方对这一进程并不着急.

--中国人民银行有关负责人近日接受采访时表示,人民币QFII和港股组合ETF的试点工作有望近期推出.(完)

--整理 康熙泽; 审校 曾祥进

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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