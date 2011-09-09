《中国报摘》--金融时报9月9日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* 头版头条:
--第四次中英经济财金对话周四在英国伦敦举行.中国国务院副总理王岐山表示,希望英方积极支持中国企业赴英投资,继续推动欧盟放宽对华高技术出口产品管制、尽早承认中国市场经济地位.
* 其他:
--中国人民银行行长周小川表示,伦敦发展人民币离岸市场不会对香港产生影响,将人民币纳入国际货币基金组织特别提款权方面,中方对这一进程并不着急.
--中国人民银行有关负责人近日接受采访时表示,人民币QFII和港股组合ETF的试点工作有望近期推出.(完)
--整理 康熙泽; 审校 曾祥进
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。