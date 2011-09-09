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亚洲 | 2011年 9月 9日 星期五 08:15 BJT

〔日本股市〕日经指数盘初小幅下跌,奥巴马讲话未能令人印象深刻

路透东京9月9日电---日本股市日经指数周五盘初小幅下跌,预计将保持窄幅波动的格局,因投资者翘首以盼的美国总统奥巴马讲话几乎和预期一致.

奥巴马周四提出4,470亿美元就业方案帮助提振美国经济,并将请求国会通过主要为员工和企业提供减税优惠的议案.[ID:nCN1955003]

日经指数.N225下跌0.6%报8,739.82点,东证股价指数.TOPX下跌0.3%至755.33.(完)

--编译 郑茵;审校 张若琪

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