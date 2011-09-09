〔日本股市〕日经指数盘初小幅下跌,奥巴马讲话未能令人印象深刻

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透东京9月9日电---日本股市日经指数周五盘初小幅下跌,预计将保持窄幅波动的格局,因投资者翘首以盼的美国总统奥巴马讲话几乎和预期一致.
奥巴马周四提出4,470亿美元就业方案帮助提振美国经济,并将请求国会通过主要为员工和企业提供减税优惠的议案.[ID:nCN1955003]
日经指数.N225下跌0.6%报8,739.82点,东证股价指数.TOPX下跌0.3%至755.33.(完)
--编译 郑茵;审校 张若琪
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。